Депутат разоблачил ложь Санду об индексации пенсий

Кандидат в президенты Майя Санду продолжает крутить, как шарманку, сказку «Про индексацию пенсий в 1%».

Однако обычный арифметический подсчет показывает всю абсурдность обвинений лидера ПДС в адрес руководства страны. С учетом индексаций и единовременных выплат пенсионерам 700 леев весной и 900 леев осенью, итоговое повышение пенсий в 2020 году составило более 15%. И это в условиях пандемии, мирового экономического кризиса, снижения ВВП и беспрецедентной засухи. А что в этом плане сделала сама Санду, будучи премьером? Об этом – в комментарии депутата и политолога Богдана Цырди, без купюр.

- Сказка «Про индексацию пенсий в 1%»

1) Тему об индексации Додоном пенсий в 1% пустила и крутит, как шарманку, Майя Григорьевна. Я писал и ранее, что у Санду патологическое стремление ко лжи. Тут без хирургического вмешательства делу не поможешь.

2) Так вот, доктор экономики, депутат В. Головатюк ответил на спекуляции «норковой оппозиции». «С начала года была осуществлена единовременная помощь в 700 леев. Сейчас – 900. Итого – 1600 леев. Если разделить эту сумму на 12 месяцев – это 133 лея в месяц каждому пенсионеру. Средняя пенсия – 1543 лея. Получается, в среднем полторы тысячи и 133 лея – 8,9%, то есть почти на 9% была проведена индексация за счёт этих двух единовременных выплат. Кроме того, индексация на 4,8% с 1 апреля и на 1,1% – с 1 октября. Итого на 15,3% была проиндексирована пенсия в 2020 году», – провёл свои расчёты депутат.

3) Проще говоря, пенсионеры получили дополнительную 13-ю пенсию размером в 1600 леев благодаря тем 700 плюс 900 леям.

4) Кроме того, они получили годовую индексацию пенсии почти в 6%. Ведь в октябре к индексированным 4,8% добавилось ещё 1,07%, что в итоге составляет 5,87%.

5) И. Додон и И. Кику при пандемии, свирепой засухе, мировом экономическом кризисе, падении ВВП страны на 11% нашли дополнительно 1 млрд леев для повышения пенсий. Было такое за последние 10 лет? Нет. В 2019 г. пенсии индексировали на 5,3 % – всё!

Напомнить, кто был премьером? – написал Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу