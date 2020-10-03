В Молдове подтвердилось еще 952 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 2 октября, за последние 24 часа подтвердилось 952 новых случая заражения COVID-19, в том числе 83 – в Приднестровье. Было обработано 3152 теста: 2937 первичных и 215 повторных. Общее число инфицированных достигло 55 016 человек, активных – 13 670 случаев.

Все случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 476 новых заболевших.

Из числа инфицированных за последние сутки 55 – медработники: 22 врача, 26 медсестер и 7 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 689 пациентов, в том числе 40 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1709 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны еще 503 госпитализированных ранее пациента. Всего на данный момент выздоровели 40 002 человека. Жертвами COVID-19 стали 1344 пациента.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу