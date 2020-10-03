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Общество
Вирус не щадит никого. Женщина из Комрата заразилась Covid-19 по второму кругу
03.10.2020

Коронавирус не отступает и совершает повторный удар. В Комрате зафиксирован беспрецедентный для гагаузского края случай. В районную больницу поступила женщина 68 лет. У неё выявлено повторное заболевание коронавирусом. Об этом сообщает портал Gagauzinfo со ссылкой на слова местного медика Евгении Братуновой.

- В первый раз женщина поступила к нам 31 июля и получила соответствующее лечение. Когда тест показал у неё отрицательный результат, мы выписали пациентку домой. Но 23 сентября она поступила к нам с симптомами коронавируса, и тест показал положительный результат.

Состояние женщины средней тяжести, ближе к лёгкому. Но у нее вновь диагностирована пневмония. Из сопутствующих болезней у нее наблюдается артериальная гипертония. При этом, выйдя из больницы в первый раз, пациент чувствовал себя хорошо. Этот случай ещё раз доказывает, что 100-процентной уверенности в том, что вы не заболеете коронавирусом повторно, нет, – заявила Братунова.

Также медик призвала граждан к ответственности. Необходимо добросовестно следовать предписаниям врачей, соблюдать социальную дистанцию в людных местах, следить за личной гигиеной, дезинфицировать помещения, носить защитные маски в магазинах и в общественном транспорте.

Ранее Молдова перешагнула печальную отметку в 1000 заболевших за сутки. Это абсолютный антирекорд с самого старта пандемии.

Автор: Михаил Генчу


 
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