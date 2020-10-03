Жестокая "ковидная" математика: Каждые сутки в Молдове заражаются до 5 тысяч человек, а не по тысяче

Более тысячи случаев заболевания ковидом в сутки - это не рекорд, в реальности цифры намного выше.

Вы думаете, что более тысячи заболевших ковидом за сутки - это антирекорд. Ситуация на самом деле намного хуже. Об этом мы и поговорили с Ириной Русу, врачом-инфекционистом инфекционной больницы имени Тома Чорба, которая с первого дня находится на передовой борьбы с коронавирусом.

- Читатели пишут нам в комментариях, что тысяча больных за сутки - это заниженная цифра. На самом деле больных намного больше - три-четыре тысячи...

- Так и есть! В реальности их больше. Если бы делали по 30-50 тысяч тестов в день, цифры были бы намного больше. Чем больше тестирований, тем больше случаев. Но! Чем больше случаев, значит мы их быстро локализуем, лечим и кривая заболеваемости быстро пойдет вниз. А так у нас будет затягиваться... не знаю до какого года...Пока все население не переболеет.

- То есть, надо проводить больше тестов?

- Если бы была такая возможность, то конечно. Раньше делали 2000-2200 тестов в сутки и было по 600-700 случаев заболевания. Сейчас делают по четыре тысячи в сутки, поэтому и выросло количество больных.

- Тут палка о двух концах. Наши больницы могут не выдержать такого наплыва больных...

- А так и есть! У нас вообще уже нет мест! "Тяжелых" больных не можем переводить в реанимацию - нет мест! У нас уже катастрофа! Наших коллег, "тяжелых", нам некуда переводить! Врачей!

Леонид РЯБКОВ