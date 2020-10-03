Раздвоенные кандидаты. Op-Ed Виктора Пелина

... на президентских выборах 1 ноября 2020 года у нас четыре пары кандидатов, раздвоенных по своим избирательным сегментам. Единственная ставка в этой избирательной кампании – выяснение отношений между бывшими союзниками. Кульминация заключается в том, что бутафорская битва происходит на фоне настоящей пандемии ...”

Деградация электоральной конкуренции

2 октября 2020 года началась избирательная кампания на пост президента Республики Молдова. Скорее всего, у нас будет восемь кандидатов, которые будут бороться за президентское кресло. О ставках этих выборов говорить сложно. Примерно через 30 лет независимости граждане несколько подустали от политиков и их пустых обещаний. Сколько уже наобещали политики накануне выборов, чтобы в итоге почти ничего не добиться: окончательного решения приднестровской проблемы; превращения Республики Молдова в транскарпатскую Швейцарию; подачи заявки на членство в Европейском Союзе; присоединения к Союзу Россия-Беларусь, затем к Таможенному союзу; превращения Республики Молдова в мост между Западом и Востоком, за который могут возникнуть ожесточенные геополитические битвы между двумя полушариями земного шара и т. д.

В нынешней президентской кампании не упоминается ни одна из вышеперечисленных тем. Зато текущая кампания имеет беспрецедентную специфику. Важна не столько победа на выборах, сколько борьба между бывшими партнёрами, которые когда-то представляли единое целое, а теперь стали врагами. С этой точки зрения эти восемь кандидатов фактически составили четыре дублета: Додон-Усатый; Филат-Шор, которых заменили Тудор Делиу и Виолета Иванов; Санду-Нэстасе; и Киртоакэ-Цыку. Политическая борьба среди этих двойников показывает, как сильно деградировала политическая и электоральная конкуренция в Республике Молдова.

Борьба двойников

Усатый-Додон - дублет с наибольшим геополитическим весом. Кандидаты в президенты не так давно были единым целым. Их единство проявлялось на разных уровнях, его апогей проявился в период 2015-2016 годов, когда эти два политика инициировали совместные акции протеста против власти Влада Плахотнюка. Затем на президентских выборах 2016 года, когда Усатый поддержал Додона во втором туре выборов, обеспечив ему победу. Оба поддерживали отношения с различными центрами влияния в Москве. Игорю Додону удалось сблизиться с высшими кругами Кремля, став частью российского имперского фронта в Республике Молдова.

С другой стороны, Ренато Усатый поддерживал тесные деловые отношения с руководителями российских железных дорог, близкими к президенту Владимиру Путину ещё со времени основания и бурной деятельности кооператива „Озеро”. С отстранением Владимира Якунина от руководства российских железных дорог, кажется, начались и проблемы Ренато Усатого с его российскими партнёрами. Общим для Додона и Усатого является и их почитание авторитарных лидеров на евразийском пространстве. Так, Игорь Додон беззастенчиво выразил свое восхищение Владимиром Путиным, заявив, что он завидует гражданам России, потому что у них такой лидер как Владимир Путин, а Ренато Усатый утверждал, что Лукашенко является для него примером и что для Республики Молдова было бы хорошо иметь систему управления, аналогичную белорусской.

Нерушимое единство между Игорем Додоном и Ренато Усатым рухнуло, когда последний осознал, что Игорь Додон на самом деле является доверенным лицом Влада Плахотнюка, что впоследствии и подтвердилось. Так, обратившись в январе 2020 года в суд Нью-Йорка, Плахотнюк раскрыл, что именно он принял необходимые меры по устранению партии Ренато Усатого из парламентской кампании 2014 года, обеспечив тем самым победу на выборах партии Игоря Додона.

Более того, недавно один из политических советников Плахотнюка признал, что возвращение в 2016 году к процедуре прямых выборов президента Республики Молдова - это тоже работа Влада Плахотнюка, который обеспечил победу Игорю Додону путем сохранения возрастного ценза в 40 лет для кандидатов, который благоприятен для Додона, но не для Усатого.

В настоящее время, располагая подтверждением сотрудничества Додона и Плахотнюка, Ренато Усатый считает, что первый всегда составлял заговоры против него, обвиняя Игоря Додона в причастности и в преследованиях, с которыми он сталкивается в России, где против него возбуждены уголовные дела. Таким образом, в упомянутых обстоятельствах прежнее единство этих двоих пока больше невозможно. И что этим двоим сейчас выяснять? Дела минувших дней – кто из них двоих балабол? Недавно в этом споре появились детали, которые, кажется, оправдывают Ренато Усатого.

Дублет Филат-Шор является вторым по значимости, оказывающим огромное влияние на моральный климат в молдавском обществе. Конечно, в нынешней избирательной кампании они не могут напрямую противостоять друг другу, поэтому представлены заменителями. Но давайте рассмотрим это по порядку, чтобы показать, насколько прочным было партнёрство этих двоих, когда Влад Филат и Илан Шор также представляли собой гармоничное целое. Их отношения начались в 2010 году, когда Влад Филат был премьер-министром, а Илан Шор - бизнесменом. Существует много версий начала дружбы этих двух.

Одна из версий утверждает, что Шор пожелал монополии над duty free - беспошлинной торговлей на въездах и выездах из Республики Молдова. Благодаря премьер-министру Филату бизнесмену Шору удалось отстранить от аналогичного бизнеса французского предпринимателя Франка Шарля Арифа (Franck Charles Arif), владельца компании Le Bridge. После успешной операции в пользу Илана Шора ЕСПЧ обязал Республику Молдова выплатить французскому гражданину компенсации в размере 35 миллионов леев. Так вроде бы и закрепились отношения Шора и Филата.

Несомненно, цемент, соединявший их обоих, был прочным. Доказательство тому - странный инцидент, который подверг их партнёрство испытанию. Дело в том, что бизнесмен Илан Шор в какой-то момент начал считать себя важнее самого премьер-министра Влада Филата. Так, в марте 2011 года на одном из перекрестков в Кишиневе кортеж Илана Шора не отдал приоритет кортежу премьер-министра Влада Филата. Разразился скандал, который очень быстро замяли, высветив, кто все-таки важнее в Республике Молдова. Весомость фигур и их значимость была продемонстрирована обществу в сентябре 2011 года, когда бизнесмен Илан Шор сыграл свою свадьбу во Дворце Республики, находящемся на балансе Государственной канцелярии, то есть в подчинении премьер-министра Филата.

Парламент Республики Молдова, работавший во Дворце Республики, не мог осуществлять свою деятельность в течение месяца, сколько продолжалось украшение зала заседаний к свадьбе бизнесмена. Но настоящим украшением свадьбы Илана Шора были дорогие гости: экс-президенты Владимир Воронин и Петру Лучински; действующий президент Игорь Додон, министр юстиции Александру Тэнасе и др.

Партнерство Филат-Шор, включая интимные нюансы, продлилось до октября 2015 года, то есть до того, как это было выгодно Владу Плахотнюку. Илан Шор, как главный фигурант хищения миллиарда, написал донос о подкупе Влада Филата 250 миллионами долларов США! С тех пор прошло ровно пять лет, и теперь Влад Филат считает себя жертвой тех двоих, которые между тем стали беглецами и которых Генеральная прокуратура считает главными бенефициарами хищения миллиарда. Ограбленным и разочарованным гражданам Республики Молдова важно понять, о чём будут дебаты на президентских выборах двух бывших партнёров - Филата и Шора через своих представителей - Тудора Делиу и Виолеты Иванов? Очень простую вещь. Кто повёл себя более нравственно - Влад Филат или Илан Шор? Дело в том, что значительная часть граждан Молдовы считает всех политиков ворами. Те, кто делится малой частью похищенного у граждан, хорошие, а те, кто этого не делает, - плохие. Таким образом, дублет Филат-Шор имеет большое значение для консолидации молдавской политической этики.

Дублет Андрей Нэстасе против Майи Санду представляет выяснение того, кто из них внёс набольший вклад в борьбу с режимом Влада Плахотнюка. Их конкуренция принципиальна. В основу положен принцип паритета. Андрей Нэстасе отказался от участия в президентских выборах 2016 года в пользу Майи Санду, следовательно, сейчас её очередь отозвать свою кандидатуру в пользу Андрея Нэстасе. В этом контексте Андрей Нэстасе настаивает: „ACUM /СЕЙЧАС/ самое время сказать ДА!”. С другой стороны, Майя Санду не согласна, заявляя, что: „Настало время хороших людей!” Кому еще понять Настасе и Санду в их принципиальной борьбе? Ясно одно, спор между ними приносит Игорю Додону огромное удовлетворение, тем более что схватка этих двоих кажется непримиримой.

Дублет Октавиан Цыку против Дорина Киртоакэ строго унионистской фактуры. Октавиан Цыку является преемником госпожи Анны Гуцу на посту главы партии „Правые”, которая сменила название на Партию национального единства (PUN). С другой стороны, Дорин Киртоакэ является преемником Михая Гимпу во главе Либеральной партии (ЛП). Михай Гимпу и Анна Гуцу находились в бетонной команде в составе ЛП до разделения в 2013 году. Они оба баллотировались на президентских выборах 2016 года, разница между ними содержится в предвыборных лозунгах. Так, девизом Анны Гуцу было: „Вместе создаем Объединение!”, а слоган Михая Гимпу – „Объединимся ради Объединения!”. По всей видимости, в нынешней предвыборной кампании Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ выяснят, как всё же лучше - быть Вместе или быть Объединёнными ради Объединения? Это большая ставка этих двух кандидатов-унионистов на приближающихся президентских выборах!

Выводы

Итак, на президентских выборах 1 ноября 2020 года у нас есть четыре пары кандидатов, раздвоенных по своим избирательным сегментам. Единственная ставка в этой избирательной кампании – выяснение отношений между бывшими союзниками. Кульминацией является то, что бутафорская битва происходит на фоне настоящей пандемии.