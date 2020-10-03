Майя Санду представила предвыборную программу: политик не готова предложить избирателям хоть что-то

Никто в предвыборном штабе Майи Санду и за его пределами не знает о существовании плана выхода страны из кризиса, никто не знает, что для лидера прозападного формирования «правильный путь», и самое главное, куда он ведет.

Сегодня один из лидеров прозападных сил Молдовы Майя Санду официально выступила со своей первой программной речью в качестве кандидата в президенты. Отдельные политические эксперты ожидали, что это будет настоящий информационный фурор, предполагая, что лидер PAS заявит о своих намерениях привести страну не только к счастливому европейскому будущему, но и пообещает избирателям к концу срока членство в ЕС, объединение с Румынией и разрешение конфликта в Приднестровье.

Однако, по всей видимости, своей речью Санду разочаровала не только журналистов и политологов, присутствующих на конференции, но и своих сторонников, которые не смогли даже придумать, за что конкретно можно похвалить кандидата, кроме абстрактной креативности и некого таланта.

Итак, приведем основную мысль выступления претендента на пост президента страны: «Я не могу за ночь решить все проблемы, но у меня есть план, моя вера непоколебима, что мы поставим Молдову на правильный путь».

Только вот никто в предвыборном штабе и за его пределами не знает о существовании этого плана, никто не знает, что для лидера прозападного формирования «правильный путь» и, самое главное, куда он ведет.

Это, на наш взгляд, легко объясняется как позицией политика, так и крайней разобщенностью команды и потенциального электората Санду, которая с завидным упорством пытается объединить румынских националистов, интеллигенцию и трудовых мигрантов, уехавших в страны ЕС.

Напомним, что в разные годы Майя Григорьевна занимала не одну руководящую должность, несколько месяцев была даже главой кабинета министров, свободно назначая своих людей на ведущие должности, однако благоприятным образом на жизни простых молдаван это никоим образом не сказалось.

Возможно, Санду является неплохим политическим деятелем… Тем не менее, президент (как и премьер-министр) не должен быть только политиком – это, прежде всего, управленческая должность, требующая от человека соответствующих деловых качеств, которыми, на наш взгляд, лидер проевропейцев не обладает.

Более того, Майя Санду за время своей карьеры так и не ответила избирателям на несколько ключевых вопросов, актуальных для большинства жителей региона.

Все ее рассуждения о необходимости улучшения уровня жизни носят лишь абстрактный характер. У «Действия и солидарности» нет никакого программного документа, предлагающего поэтапный выход республики из затянувшегося социально-экономического кризиса. Что вполне объяснимо отношением большинства стран Запада, которые не видят в Молдове полноправного члена ЕС, более того, потенциальное расширение присутствия дешевой молдавской сельскохозяйственной продукции на европейских рынках просто невыгодно целому ряду стран Старого Света, чьи представители так активно поддерживают Санду.

Не разу Майя Григорьевна не предложила и конкретный путь решения конфликта в Приднестровье. Здесь высока вероятность того, что Санду просто не знает, что сказать своим потенциальным избирателям и жителям левобережья. Существует мнение, что большинство прозападных политиков и вовсе готовы признать независимость ПМР, опасаясь, что гипотетическая реинтерграция региона приведет к существенному увеличению, так называемого, пророссийского электората, что вынудит руководство страны окончательно отказаться от политики европейской интеграции.

Интересно, что Санду чаще всего крайне абстрактно выражается и о внешнеполитическом векторе развития Молдовы. Более того, политик так и не определилась: видит ли она нашу страну независимым государством или частью «Великой Румынии»… Не готова лидер «Действие и солидарность» ответить и на вопросы о будущем Кишинева в составе ЕС и НАТО, что легко объяснимо: никто на Западе не видит Молдову в составе этих международных институтов.

Впрочем, Санду не единственный кандидат, который толком ничего не готов предложить избирателям; абстрактные высказывания о будущем нашей страны – это то, что действительно объединяет всех прозападных политиков днестровского региона и примкнувшего к ним Ренато Усатого…

Александр МЕДВЕДЕВ