Филип готов переметнуться? Президент ДПМ намекнул на возможность переформатирования коалиции после выборов

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Дает слабину Паша...
На это намекнул и сам Филип - дипломатично, конечно. Бывший премьер не стал исключать, что после президентских выборов может появиться новая коалиция в составе PAS/DA, ДПМ и даже ПСРМ, по словам Филипа:
- Мы готовы переговариваться с этими партиями, нам нужна широкая коалиция с участием этих партий. Без Шора и Pro Moldova, - заявил Филип, слова которого приводит телеканал TV8.
Также Филип не верит в то, что в скором будущем возможны досрочные парламентские выборы:
- Я думаю, в ближайшие два года этого не будет.
Автор: Дан Дудка
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