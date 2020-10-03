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Филип готов переметнуться? Президент ДПМ намекнул на возможность переформатирования коалиции после выборов
03.10.2020

Дает слабину Паша...
Павел Филип в последнее время нарасхват - то он встречается с послом США, то с Майей Санду, то с Нэстасе. Судя по всему, вышеперечисленные господа нащупали некие слабые места в политической обороне Филипа, и готовы сыграть на них и заставить отказаться от нынешней конфигурации власти, в которой он взаимодействует с ПСРМ.

На это намекнул и сам Филип - дипломатично, конечно. Бывший премьер не стал исключать, что после президентских выборов может появиться новая коалиция в составе PAS/DA, ДПМ и даже ПСРМ, по словам Филипа:

- Мы готовы переговариваться с этими партиями, нам нужна широкая коалиция с участием этих партий. Без Шора и Pro Moldova, - заявил Филип, слова которого приводит телеканал TV8.

Также Филип не верит в то, что в скором будущем возможны досрочные парламентские выборы:

- Я думаю, в ближайшие два года этого не будет.

Автор: Дан Дудка


 
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