Таубер заявила, что Шор находится в Молдове

|
|
...
|
Политика
Хорошо спрятанное тело не считается уехавшим? Илан Шор находится в Молдове, но его местоположение скрывают - во всяком случае, Марина Таубер, его "правая рука", не пожелала сообщить подробности. Она утвердительно ответила на вопрос о том, находится ли Шор в стране, однако не захотела сообщать подробности:
- Когда господин Шор вернется в Молдову? - спросили Таубер журналисты ProTV.
- А он в Молдове, - ответила та.
- Где, - последовал уточняющий вопрос .
- Не могу вам сказать, как я уже говорила много раз, есть риск его жизни и безопасности, поэтому он избегает общественных мест, - добавила Таубер.
Автор: Дан Дудка
Рекомендуем
Обсуждение новости
|