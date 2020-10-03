Таубер заявила, что Шор находится в Молдове

Хорошо спрятанное тело не считается уехавшим? Илан Шор находится в Молдове, но его местоположение скрывают - во всяком случае, Марина Таубер, его "правая рука", не пожелала сообщить подробности. Она утвердительно ответила на вопрос о том, находится ли Шор в стране, однако не захотела сообщать подробности:

- Когда господин Шор вернется в Молдову? - спросили Таубер журналисты ProTV.

- А он в Молдове, - ответила та.

- Где, - последовал уточняющий вопрос .

- Не могу вам сказать, как я уже говорила много раз, есть риск его жизни и безопасности, поэтому он избегает общественных мест, - добавила Таубер.

Автор: Дан Дудка