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Политика
Таубер заявила, что Шор находится в Молдове
03.10.2020

Хорошо спрятанное тело не считается уехавшим? Илан Шор находится в Молдове, но его местоположение скрывают - во всяком случае, Марина Таубер, его "правая рука", не пожелала сообщить подробности. Она утвердительно ответила на вопрос о том, находится ли Шор в стране, однако не захотела сообщать подробности:

- Когда господин Шор вернется в Молдову? - спросили Таубер журналисты ProTV.

- А он в Молдове, - ответила та.

- Где, - последовал уточняющий вопрос .

- Не могу вам сказать, как я уже говорила много раз, есть риск его жизни и безопасности, поэтому он избегает общественных мест, - добавила Таубер.

Автор: Дан Дудка


 
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