За 26 лей сдается в аренду муниципальная недвижимость

Ион Чебан раскритиковал дешевую аренду в Кишиневе и намерен разобраться в этих схемах. Речь идет об аренде муниципальных объектов недвижимости.

«Кто в наши дни сдает недвижимость в центре города за 25,81 лея/м² в месяц? Отвечаю – примэрия Кишинева! Именно поэтому мы хотим порядка в том, что касается сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей примэрии. Мы не хотим сдавать имущество "за копейки", как это происходило долгие годы и как это происходит до сих пор», - написал примар Кишинева в соцсетях.

Муниципальный совет должен утвердить в новой редакции Регламент об управлении зданиями, сооружениями и помещениями нежилого назначения, являющимися собственностью муниципия.

«Документ был разработан с целью утверждения правовых норм, эффективно регулирующих администрирование и использование публичной собственности муниципия Кишинев в соответствии с интересами общества. В ведении Главного управления экономики, торговли и туризма находится 821 договор на аренду помещений нежилого назначения площадью 408,7 тысячи м², в том числе 322 тысячи м² (около 78%) представляют собой площади, переданные в безвозмездное пользование. Исходя из расчетов суммы арендной платы за месяц, стоимость аренды 1 м² помещений, являющихся собственностью муниципия, составляет 25,81 лея, - написал Чебан.