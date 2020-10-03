Сотрудники Национальной Библиотеки оцифруют все, что спасли в Филармонии

Специалисты готовы поработать. Сотрудники Национальной Библиотеки готовы переквалифицироваться в реставраторов и спасать все, что сгорело в Филармонии. Они уже приступили к спасению материалов - идет их сушка, с тем, чтобы потом приступить к процессу оцифровки.

Но процесс этот вряд ли будет быстрым, ведь речь идет о материалах, которые копились с 1930-го года. Часть из них, конечно, уничтожена огнем, другая часть пострадала от средств тушения пожара, но, сдается, большая часть все же сохранилась.

Пожар в Филармонии произошел 24-го сентября, напоминает портал deschide.md.

Автор: Дан Дудка