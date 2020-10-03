И у второй половины унионистского тандема тоже с ЦИК не все гладко

И у второй половины унионистского тандема тоже с ЦИК не все гладко. К ДоринИванычу, для которого, говорят, подписи едва ли не всеми силами богоизбранных собирали, у комиссии тоже есть вопросы.

"Хотя у нас есть не менее 17978 подписей, принятых ЦИК, в более чем 18 округах, ЦИК сообщает нам через предварительную таблицу, отправленную нам, что она принимает только 15248 подписей из 7 районов, хотя в полдень было [принято] 9 районов", — сообщил Киртоакэ на своей странице в Facebook.

Ну а что, логично. У Москвы-то 2 руки и нагружать их надо синхронно: одна Цыку занята, вторая Киртоакэ (заняться-то кроме таких серьезных кандидатов-то и нечем больше).

Не в своей работе Чипу и Дейлу же проблемы искать, чесслово. Ещё предложите во всем фальсификации подписей винить...

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