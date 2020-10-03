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День вина по спецпрограмме
03.10.2020

Празднование Дня вина, который должен был отмечаться в субботу и воскресенье, – отменено. Фестиваль проводился обычно на центральной площади Кишинева.

Мероприятия будут больше проходить посредством средств массовой информации, винодельни будут работать по специальной программе.

– Для соблюдения всех мер безопасности в связи с ситуацией в стране, мы рассмотрим успехи, достигнутые за 19 лет существования этого праздника в виртуальной среде. Любой желающий, где бы он ни находился, сможет принять участие в этом мероприятии. Слоган в этом году подчеркивает важность этого события для всех нас, и несёт в себе инициативу продолжить празднование Национального дня вина безопасно, с семьёй и друзьями, – сообщил директор Национального бюро винограда и вина Георге Арпентин, которого цитирует портал cenzura.md. 

По его словам, изначально предлагалось вообще отказаться от праздника в этом году.

– Национальный день вина – это событие, которое на протяжении 19 лет украшает нашу страну праздником, дающим возможность не только насладиться лучшими молдавскими винами, но и продвигать их далеко за пределы страны. Мы также показываем, насколько важно быть рядом с нашими виноделами, ценить их успехи и достижения», – подчеркнул госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михай Макидон. 

Подготовил Михаил Генчу


 
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