День вина по спецпрограмме

Празднование Дня вина, который должен был отмечаться в субботу и воскресенье, – отменено. Фестиваль проводился обычно на центральной площади Кишинева.

Мероприятия будут больше проходить посредством средств массовой информации, винодельни будут работать по специальной программе.

– Для соблюдения всех мер безопасности в связи с ситуацией в стране, мы рассмотрим успехи, достигнутые за 19 лет существования этого праздника в виртуальной среде. Любой желающий, где бы он ни находился, сможет принять участие в этом мероприятии. Слоган в этом году подчеркивает важность этого события для всех нас, и несёт в себе инициативу продолжить празднование Национального дня вина безопасно, с семьёй и друзьями, – сообщил директор Национального бюро винограда и вина Георге Арпентин, которого цитирует портал cenzura.md.

По его словам, изначально предлагалось вообще отказаться от праздника в этом году.

– Национальный день вина – это событие, которое на протяжении 19 лет украшает нашу страну праздником, дающим возможность не только насладиться лучшими молдавскими винами, но и продвигать их далеко за пределы страны. Мы также показываем, насколько важно быть рядом с нашими виноделами, ценить их успехи и достижения», – подчеркнул госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михай Макидон.

Подготовил Михаил Генчу