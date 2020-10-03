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Политика
Наши подписчики из Бухареста поделились кое-какой информацией о нарушившихся планах Влада Георгиевича Великолепного
03.10.2020

Наши подписчики из Бухареста поделились кое-какой информацией о нарушившихся уже планах Влада Георгиевича Великолепного и Неуловимого. Оказывается, у молдавского узурпатора имелись договоренности с румынской SIE и представителями министра юстиции Кэтэлином Предою, как минимум, о двух вещах. Во-первых, Плахотнюку гарантировали безопасное нахождение в Румынии, а во-вторых - никакой выдачи молдавским правоохранителям до тех пор, пока чемоданы с франклинами не решат проблемы Влада Георгиевича на исторической родине. Также определенные договоренности были заключены и с румынскими политическими лидерами. Среди них называют Виктора Понту. 

С одной стороны, это была алаверды старых румынских друзей Плахотнюка, в память о его былых заслугах. Например, когда обеспечивал укрытие некоторым коррупционерам, вроде Кристиана Ризя (который прячется от румынского правосудия в Кишиневе). 

В лучших традициях Гая Риччи стоило Плахотнюку прибыть в Бухарест, как весь план пошел кувырком. Контрразведка SRI доложила о его прилете президенту Йоханнеса и тот дал указание, чтобы большой друг румынских евродепутатов покинул страну. Так мол Влад Георгиевич и очутился в этих ваших стамбулах. 

Впрочем, с Дымбовицы доносится, будто "координатор" скоро приедет в Молдову. Авангард в виде чемоданов прибыл уже давно и даже активно работает с прокурорами и судьями. 

@Telegram MiT


 
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