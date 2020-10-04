Бывший глава ЦИК Юрие Чокан предрекает серьезные сложности с организацией голосования на выборах 1 ноября.

На участках могут возникнуть очереди из-за мер безопасности в связи с COVID-19. А число граждан, запросивших урну для голосования на дому, будет выше обычного, сказал он в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Множество людей заражены коронавирусом и лечатся на дому. Они захотят проголосовать дома. И тут вопрос, насколько это безопасно для членов избирательных органов, которые будут приходить на дом", — заявил экс-глава ЦИК.

Чокан считает, что в ЦИК должны подумать, как обеспечить всех работников защитной экипировкой.

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