Президент принял участие в собрании Союза офицеров

Президент Молдовы принял участие в отчетно-выборном собрании организации.

– Приветствовал участников мероприятия, выразив особое уважение ветеранам Великой Отечественной войны, которые до сих пор, несмотря на почтенный возраст, продолжают активную общественную деятельность. Поблагодарил Союз офицеров за многолетнюю поддержку команды президента в работе по патриотическому воспитанию нашей молодежи, а также за усилия по социальной защите ветеранов войны и офицеров в отставке, - написал Игорь Додон в соцсетях.

По его словам, перед началом собрания он ознакомился с историческими экспонатами – различными видами оружия и амуниции, обнаруженными на местах боевых сражений Великой Отечественной войны на территории Молдовы.

– Эти предметы найдены вместе с останками солдат благодаря долгой и кропотливой работе поискового отряда «Август» и Русского историко-патриотического клуба под руководством Алексея Петровича. Экспонаты будут переданы Центру военной истории истории и культуры Национальной армии Республики Молдова. Высоко оценил результаты работы поисковиков и подчеркнул важность сохранения памяти о героизме наших предков, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом, - отметил Додон.

Подготовил Михаил Генчу