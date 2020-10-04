Фетештский ландшафтный заповедник местные жители и туристы называют Молдавской Швейцарией

Уникальность этого природного памятника в том, что раскинулся он среди знаменитых припрутских толтр, вдоль обрывистых здесь берегов небольшой речки Драгиште. Отличительной чертой ландшафта являются скалы; желтые, серые, серо-зеленые, коричневые.

Территория заповедника составляет 564 гектаров, что совсем немного. К примеру, такие известные заповедники Молдовы, как «Кодры» или «Буковый край» превышают его в 10-11 раз. Однако, несмотря на свой небольшой размер, исходить его весь в один присест совсем непросто, и связано это с его сложным и разнообразным рельефом.

Фото: Сергей Присяжнюк.

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