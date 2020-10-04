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Политика
Додон начал свою избирательную кампанию с публичной церемонии. Усатый начал сразу со встреч
04.10.2020

Додон начал свою избирательную кампанию с публичной церемонии и ряда встреч с гражданами. Усатый начал сразу со встреч. Первым был в графике заочно осуждённого кандидата Кантемир, сегодня Глодяны. 

И только Майя Санду вступила в кампанию без четкого графика встреч и вообще понимания, что это, как туда приходить и зачем их вообще организовывать.

По инерции не стали отъезжать (https://t.me/dodon_tower/4782) дальше ста километров от Кишинева.  Присевшие ей на уши румынские "политтехнологи" сначала облизали эти уши до зеркального блеска (аж в Дурлештах видно).

А потом, под предлогом пандемии и прочих ужастиков сорвали, по-сути, избирательную кампанию. Ещё несколько претендентов на Орден Слава труду из рук Додона сразу после выборов, мы так понимаем. 

Ну или Майя Григорьевна в своей золотой информационной клетке передумала побеждать. Решила, что победа сама придет к ней в руки. Как бы не так. 

@Telegram MiT


 
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