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Экономика
Молдова не получит денег от МВФ до выборов.
04.10.2020

МВФ не включил вопрос о рассмотрении новой программы сотрудничества с Молдовой в заседание от 30 сентября, как ранее объявил премьер Ион Кику. Министр финансов Сергей Пушкуца, сказал, что не знает, по какой причине эта тема не значилась в повестке дня МВФ.

При этом он признал, что Молдова пока не выполнила все шесть предварительных условий для утверждения нового соглашения.  Заместитель председателя парламента Александр Слусарь заявил, что «правительство должно представить объяснения на эту тему».

О переговорах с МВФ по новой трехлетней программе финансирования в июле объявил молдавский премьер. Она предусматривает предоставление нашей стране кредита на 558 миллионов долларов. Большая часть суммы предназначена для поддержки государственного бюджета.

@Telegram MV


 
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