Премьер-министр Кику принял участие в Национальном празднике вина

Глава Кабмина поздравил всех виноделов и поблагодарил их за то, что они продвигают имидж республики на мировой арене. Правительство поддерживает эту отрасль сельскохозяйственного сектора, "поскольку вино является и остается визитной карточкой Республики Молдова".

"Вы прошли через многие трудности: эмбарго, ограничения, налагаемые в контексте пандемии, но продолжаете инвестировать в производство вина. В бюджетно-налоговой политике на 2021 год правительство предпримет ряд мер для поддержки всего агропромышленного сектора", – заявил Кику.