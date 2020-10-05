В понедельник еще будет очень тепло, но потом начнет холодать

Лето все еще не отступает. В понедельник, 5-го октября, погода в стране будет еще теплой, но затем начнется похолодание. Завтра днем воздух в столице прогреется до 28 градусов выше нуля, а на юге будет еще теплее - до 29 градусов в Комрате и Кагуле. Ночью, разумеется, будет прохладнее - температура упадет до 18 градусов следующей ночью, а вот во второй половине недели ночами и вовсе будет от 11 до 15 градусов выше нуля.

Соответственно, похолодает и днем во второй половине недели - не более 22 градусов. Октябрь постепенно вступает в свои права.

Автор: Дан Дудка