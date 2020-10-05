Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев: насколько реальна альтернатива «Газпрому»?

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, который долго и упорно строился, и который, как заверяли румынские и молдавские власти, позволит снизить зависимость Молдовы от российского газа и повысить энергетическую безопасность страны, неожиданно превратился в проблему.

Выяснилось, что он не может или не должен постоянно эксплуатироваться для транспортировки газа из Румынии или из европейского пространства, даже если он будет дешевле цены «Газпрома». Выяснилось также, что мы не можем обойтись без традиционного пути получения российского газа через Украину и Приднестровье.

Новый газопровод скорее является резервным в случае форс-мажорных обстоятельств, и только для части молдавских потребителей. Насколько реальна его эксплуатация в ближайшей перспективе, каковы причины этой проблемы, ее компоненты и последствия – об этом шла речь в ходе публичных дебатов «Газопровод между политикой, экономикой и шансами на лучшую жизнь», организованных агентством IPN.

Боцан: Новый газопровод повлияет на ценовую политику

Постоянный эксперт проекта Игорь Боцан рассказал в начале дискуссии историю появления этого проекта. «После прихода Владимира Путина к власти он заявил, что стратегическая цель РФ - стать энергетической сверхдержавой, - сказал Боцан. - В то же время в 2003-2009 годах Евросоюз разработал так называемые энергетические пакеты, понимая, что высокая энергетическая зависимость от восточного поставщика может спровоцировать проблемы. Эти документы предусматривают механизмы защиты от энергетической зависимости от поставщика-монополиста, который, помимо производства и транспортировки газа, хотел также контролировать распределительные сети ЕС.

В 2009 году Молдова присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, а в 2011 году в октябре в Кишиневе состоялось заседание Совета министров этой организации. Тогда РМ подписала соглашение, согласно которому обязалась внедрить III энергетический пакет до 2015 года. Реализовать это не удалось, однако парламентом были приняты законы о природном газе и электроэнергии, что также немаловажно».

По словам эксперта, в августе 2013 года было подписано соглашение о строительстве газопровода Яссы-Унгены, его первый участок был построен в течение года. Продление его до Кишинева затянулось по разным причинам, строительство было завершено только в нынешнем году. «Этот стратегический трубопровод может ежегодно транспортировать в Республику Молдова 1,4 миллиарда кубометров природного газа, что достаточно для покрытия наших потребностей», - добавил Боцан.

Факт существования газопровода Яссы-Унгены-Кишинев крайне важен не только как альтернативный инструмент в обеспечении страны природным газом, отметил эксперт: «Пока единственный для Молдовы поставщик газа заинтересован в том, чтобы не потерять клиента, которым мы являемся. Это означает, что объективные факторы формирования цены и закупки газа Молдовой выходят на первый план, а на второй план выходит волюнтаристский фактор, использование политико-геополитических рычагов на нашу страну».

Тофилат: Цель - не зависеть от одного поставщика

Специалист в сфере энергетики Серджиу Тофилат также отметил, что 20 лет назад была утверждена энергетическая стратегия РМ. В документе говорилось о нашей зависимости от российского газа, как по части его потребления, так и в области производства электроэнергии. «Главной политической целью Молдовы было устранение зависимости от российского газа, как в области потребления газа, так и производства электроэнергии Молдавской ГРЭС, - сказал Тофилат. – Строительство этого газопровода было одним из вариантов решения проблемы. Россия, поставляя нам газ через Приднестровье, преследует цель поддержать левобережные власти. Мы же преследуем свои цели - не зависеть от одного поставщика и не быть уязвимыми для монополиста».

Тофилат напомнил, как в начале 2000 года российский «Газпром» приостановил поставки газа в Украину и в нашу страну, предъявив ряд условий. Первое касалось немедленного погашения задолженности за газ, большая часть которой касалась левобережных потребителей. Москва хотела переложить это бремя на плечи Кишинева. Согласно второму условию, любому другому поставщику газа запрещался приход на молдавский рынок. Третьим условием было предварительная оплата за газ.

Для преодоления этой зависимости в том же году была принята стратегия энергетической безопасности, а в 2007 году утверждена новая, действительная до 2020 года. Эксперт напомнил о более раннем кризисе, когда зимой 2009 года в результате конфликта между Россией и Украиной были прекращены поставки газа. По его мнению, тогда власти подумали об альтернативном решении по закупке газа, а затем последовал проект по взаимоподключению - газопровод Яссы-Унгены, который продлили до Кишинева. Для того, чтобы газодукт заработал на полную мощность, предстоит завершить инфраструктурные работы в Румынии. Он будет использоваться как резервный вариант в критических ситуациях для Кишинева, некоторых западных районов и части севера страны. Необходимо искать альтернативные варианты обеспечения газом всех потребителей. Одним из них мог бы стать трансбалканский коридор.

Парликов: «Газпром» вынужден будет продавать нам газ дешевле

Эксперт в энергетических политиках IDIS «Viitorul» Виктор Парликов также считает, что новый газопровод будет играть резервную роль. Однако, его можно было бы использовать более эффективно и после завершения работ на правой стороне Прута. «Именно использовать для коммерческих поставок, но есть определенные технические моменты, которые ограничивают возможность использования газопровода», - сказал бывший глава НАРЭ.

Парликов считает, что практически все предыдущие власти ничего почти не сделали для энергетической безопасности страны, а программа газопровода Яссы-Унгены была отвлекающим фактором и с самого начала ложной: «Потому что действительная безопасность может обеспечиваться через трансбалканский коридор, но мы подняли шум, который длится десять лет. Хорошо, что в 2020 году молдавские власти признали, что этот газопровод является скорее запасным, которым сможем воспользоваться в критических ситуациях».

В то же время Парликов считает, что новый газопровод предоставляет еще одну возможность, благодаря которой газ и поставщики с разных рынков могут попасть в нашу страну и «Газпром» вынужден будет продавать газ нам дешевле, чтобы противостоять конкуренции: «Будет это газ российский или из Румынии, имеет меньшее значение. Само существование транспортных маршрутов, которые могут вывести на наш рынок других поставщиков, неизбежно окажет благотворное влияние на молдавских потребителей и даст властям больше возможностей для переговоров».

Трансбалканский коридор: согласится ли Россия поставлять газ не через Приднестровье?..

В то же время эксперт скептически относится к взаимоподключению на Ясско-Унгенском-Кишиневском участке, который позволит обеспечить газом западные районы, столицу и часть севера страны.

По его мнению, было бы проще, дешевле и быстрее организовать поставку газа по реверсу через существующий трансбалканский коридор. ««Газпром» имеет возможность поставлять газ в Молдову с юга, - пояснил он свою позицию. - Трансбалканский коридор - уникальная газопроводная система, которая находится на балансе операторов транспортной системы каждой страны. Молдавский участок управляется «Moldovatransgaz», в соседней стране - румынским «Transgaz», в Болгарии – свой оператор. Управление потоком и решение о прохождении или непрохождении газа через газопровод в том или ином направлении остается на усмотрение операторов по требованию поставщика. Сегодня, к примеру, «Молдовагаз» может попросить «Газпром» доставлять газ не на станцию доставки вблизи Тирасполя, а на южную станцию, которая идет из Румынии и Украины».

… И не останемся ли мы без электроэнергии?

Ему возразил Тофилат, сообщив о проблеме, которая появится в случае прекращения поставок газа через Приднестровье – обеспечение страны электроэнергией, большая часть которой поступает из приднестровского региона. «Если российский газ не поступит на Молдавскую ГРЭС с левого берега Днестра, она либо остановится, либо перейдет на альтернативное топливо, которое намного дороже, соответственно, и цена на электроэнергию для нас вырастет, - пояснил он. - Если ГРЭС в Кучургане остановится, то Молдова также не сможет импортировать электроэнергию из Украины, и останется без электричества, поскольку четыре из пяти ЛЭП проходят через левобережный регион».

По мнению эксперта, сейчас важно завершить взаимоподключение румынских электросетей с линией Кишинев-Вулканешты с двумя подстанциями вставки постоянного тока, чтобы при остановке поставок газа Молдова могла импортировать хотя бы электроэнергию из соседней страны.

Тофилат также считает, что газопровод Яссы-Унгень-Кишинев частично является экономическим проектом, но в первую очередь он является проектом в области энергетической безопасности. Его наличие важно и на тот случай, если возникнет риск прекращения поставок газа, и Молдова может остаться и без газа, и без электричества. По словам эксперта, цель молдавских властей заключается в том, чтобы потребители платили за газ как можно меньше, даже если в финансовом плане более выгодно закупать газ у России, чем у ЕС.

Николай МЕНЮК