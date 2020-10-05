СМИ: Плахотнюк был в ОАЭ, где встречался с болгарским мафиози

Владимир Плахотнюк встречался с болгарским мафиози Василием Божковым в середине сентября в Объединенных Арабских Эмиратах. Такие заявления прозвучали в эфире передачи «Secretele Puterii» на телеканале Jurnal TV.

«Наши источники сообщают, что в первой половине сентября непродолжительное время Плахотнюк находился в Объединенных Арабских Эмиратах. У него были встречи с крайне неоднозначной фигурой, с бандитом номер 1 в Болгарии Василием Божковым», - прокомментировал журналист Алекс Козер.

Согласно источникам Jurnal TV, Плахотнюк попытался получить политическое убежище в Объединенных Арабских Эмиратах, учитывая, что в Турции это будет сложно, поскольку Молдова имеет с этим государством договор об экстрадиции.

Божков находится под следствием в Болгарии по семи пунктам обвинения: руководство преступной группой, вымогательство денег, попытка подкупа должностного лица, подстрекательство к совершению преступления и др.

Напомним, Владимир Плахотнюк покинул территорию США месяц назад. По данным американских таможенных органов, Плахотнюк вылетел из Майами 28 августа этого года.

Во вторник, 29 сентября, турецкие власти уведомили генеральную прокуратуру Молдовы о нахождении Владимира Плахотнюка на территории их страны. Министерство внутренних дел объявило, что у них давно есть информация о его местонахождении.