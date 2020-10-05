Павловский: Прокуроры и судьи прячут свои процессуальные ошибки за решетками тюрем

Экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский отметил, что молдавская правовая система сталкивается с разными проблемами. Об этом он заявил в выпуске программы на TVC-21.

"Мы создали большой отчет относительно того, с какими проблемами сталкивается молдавская правовая система. В мире не существует общепризнанной модели того, как должна проводиться правовая реформа. Она строится на элементарном здравом смысле. Необходимо реформировать материальное право, процессуальное, организационную структуру, подобрать соответствующие кадры. Это четыре кита, на которых должна основываться правовая система, - сказал Павловский.

Он добавил, что материальное право у нас не идеально, адвокатов прослушивают, за ними следят: "За дачу ложных показаний у нас символическое наказание, как и при привлечении к ответственности заведомо невиновного. Прокуратура пересматривает только те дела, которые им выгодно пересматривать. В Молдове требуется массивный пересмотр дел незаконно осужденных людей. Это другой пласт проблемы. У нас сотни людей осуждены незаконно. Прокуроры и судьи прячут свои процессуальные ошибки и злоупотребления за решетками тюрем".

Павловский подчеркнул, что многие невиновные люди попали за решетку только из-за того, что у них не было денег, чтобы дать взятку. Бывший судья ЕСПЧ отметил, что в США при подобных нарушениях наказание такое же, как за само преступление, например, когда речь идет об убийстве или краже. А в Молдове за процессуальные ошибки наказание составляет два года, при этом никто и никогда не привлекает виновных к ответственности.