Владимир Воронин рассказал о зарождении традиции празднования Дня вина в Молдове

Традиция отмечать Национальный день вина появилась при третьем президенте Молдовы. По словам Владимира Воронина, праздник был задуман с целью сделать наше вино узнаваемым на международном рынке и занять достойную нишу.

"Задача заключалась в том, чтобы посадить новые, европейские сорта винограда. Постепенно мы поняли, что нам нужно решить проблему с рынком сбыта, то есть о молдавском вине должны узнать как можно больше в мире.

Поэтому я пришел к выводу, что нам нужно подготовить масштабную презентации на международном уровне. Так появилась идея внести в наш календарь празднование Национального дня вина", - сказал третий президент Молдовы.