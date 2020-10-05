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Общество
Владимир Воронин рассказал о зарождении традиции празднования Дня вина в Молдове
05.10.2020

Традиция отмечать Национальный день вина появилась при третьем президенте Молдовы. По словам Владимира Воронина, праздник был задуман с целью сделать наше вино узнаваемым на международном рынке и занять достойную нишу.

"Задача заключалась в том, чтобы посадить новые, европейские сорта винограда. Постепенно мы поняли, что нам нужно решить проблему с рынком сбыта, то есть о молдавском вине должны узнать как можно больше в мире.

Поэтому я пришел к выводу, что нам нужно подготовить масштабную презентации на международном уровне. Так появилась идея внести в наш календарь празднование Национального дня вина", - сказал третий президент Молдовы.


 
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