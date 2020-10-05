Молдавский врач: К Пасхе половина населения Молдовы точно переболеет коронавирусом

Важно понимать, что победить вирус в одной стране недостаточно, и - невозможно при нынешней открытости.

"На прошедшей неделе вирус подобрался совсем близко. Это вначале добавило стресса, но посчитав дни инкубации, я пришла к выводу, что в очередной раз меня пронесло, - пишет в ФБ пользователь Алла Токарчук.

- Будучи в медицинской среде, такое ощущение, что ходишь по минному полю. И никак не можешь знать, какой шаг будет неверным.

Носим маски, моем руки и не перестаем думать о том, что вируса вокруг нас очень много! На каждого человека нужно смотреть как на потенциального носителя!

На этой неделе кто-то выдал мысль о том, что мы будем первыми в мире с коллективным иммунитетом. Не будем первыми! У вируса есть инкубационный период, и к следующей Пасхе, возможно половина из нас переболеет. А к Пасхе 2022, возможно, все переболеем. Или кто-то получит прививку.

Важно понимать, что победить вирус в одной стране недостаточно! И невозможно при нынешней открытости.

Алла Токарчук

Меня больше расстроило другое - на ушедшей неделе: наш министр сказала что у нас 5% всех активных случаев это тяжелые! В мире их всего 1%.

Так вот представьте теперь, что через месяц у нас будет 100 тысяч активных случаев, и из них 5000 будет тяжелых?! А тяжелым нужен врач и медсестра рядом 24 часа в сутки. Или будет совсем грустно...

Носить маски, проветривать классы, мыть руки - дешевле и удобнее, чем лежать на койке в окружении скафандров и трубочек.

И не слушайте тех, кто говорит что это Апокалипсис. Это еще не он. Это просто пандемия, от которой можно защититься простой трехслойной маской! И это уже хорошо!

И да, скоро Новый Год! И Рождество! Маски с Дедом Морозом можно шить уже!

Берегите себя и своих близких".

Лидия ТКАЧ