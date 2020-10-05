Канду и его дилемма нательных укражений и анатомических особенностей

Андриан Канду, видимо, не может решить хрестоматийную дилемму. Два года назад Канду, будучи спикером парламента, говорил, что решение в отношении ареста и высылки турецких учителей на родину было правильным.

Ныне же Канду изменил свое мнение на диаметрально противоположное.

– Я сегодня считаю, что это было неправильное решение. То, что случилось, с точки зрения власти, системы безопасности и прав человека, с моральной точки зрения, было плохим решением. У меня (на посту спикера парламента – ред.) не было юридических полномочий, но моя моральная ответственность есть. Мой сын там учился. Мы забрали ребенка за несколько месяцев до этих событий, потому что для меня стало дорого. Я ничего такого террористического не видел в общении учителей с детьми. Поэтому я сегодня считаю, что это было плохое решение, - отметил Канду в телеэфире.

По его словам, неправильно «сваливать все на тогдашнего директора Службы информации и безопасности Василе Ботнаря».

Вспоминается старый одесский анекдот, заканчивающийся фразой "Вы, Мойша Абрамович, или крестик снимите или трусы наденьте". Увы, в молдавской политике таких "носителей двух вероисповеданий" - пруд пруди.

Подготовил Михаил Генчу