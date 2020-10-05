Таубер: Шор в Молдове, но появится на публике, когда будет прозрачное правосудие

Илан Шор находится в Молдове, но держится подальше от общественных мест, потому что ему угрожает опасность.

Об этом заявила депутат Марина Таубер в передаче «Întreabă Ghețu» на канале TV8. Политик также сказала, что Шор был бы готов участвовать в судебных слушаниях, если бы они были организованы в свободных и прозрачных условиях, сообщает agora.md

«Г-н Илан Шор хочет участвовать в судебных заседаниях, он готов участвовать в свободных и прозрачных судебных заседаниях даже завтра, - сказала депутат. - Он в стране, но я не знаю, где он находится прямо сейчас. Пока у нас не будет прозрачного правосудия, мы не позволим ему появляться на публике, потому что есть риски для его безопасности».

В июне 2017 года Илан Шор был осуждён на семь с половиной лет лишения свободы за причинение ущерба государству путём обмана и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, а ответчик был освобождён из-под домашнего ареста и помещён под судебный контроль до вынесения окончательного приговора. В феврале 2018 года дело было переведено в Апелляционную палату Кагула.

В июне 2019 года, как только ДПМ уступила власть, Илан Шор исчез из публичного пространства. Правоохранительные органы завели на него уголовное дело за незаконный выезд из страны. 15 августа 2019 года Илан Шор был лишён депутатской неприкосновенности.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло заявил на пресс-конференции, что прокуратура запросила у Израиля экстрадицию Илана Шора, однако, согласно израильскому законодательству, это государство не экстрадирует своих граждан.