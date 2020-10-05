Чебан: по Албишоаре пустят троллейбусы

Ремонт на улице Албишоара в Кишиневе выполнен на 35%. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан.

– Здесь меняются сети централизованного теплоснабжения и водопроводные сети. Освещение будет светодиодное, добавили несколько фонарных столбов на перекрестках у мостов, добавили водосборы, заменили все 10 остановок общественного транспорта, — отметил Чебан.

Вице-примар Илие Чебан рассказал в соцсетях, что предприятие Lumteh заменит 250 осветительных приборов, установит 30 новых столбов. Предприятие Exdrupo ремонтирует 17,5 тыс. квадратных метров тротуаров, на улице полностью заменили бордюр.

Сейчас с управление транспорта обсуждает вопрос о том, чтобы через эту улицу соединить два сектора города.

– По этому пути мы хотим соединить разные части города — Буюканы и Ботанику. Мы пустим автономные троллейбусы, так как провода будут на отдельных участках — в начале и в конце улицы, — сказал примар Ион Чебан.

По просьбе полиции на одной из полос Албишоары было возобновлено движение, но, как считает примар, при таком движении сложно продолжать ремонт.

– Хочу, чтобы люди понимали, что сложно работать там, где есть движение. Но с другой стороны, и мы понимаем, что люди устали стоять в пробках. Попытаемся достичь равновесия. Для тех, кто любит указывать на недостатки — вон там лежит мусорный бак. Работы еще не завершили. Баки установят, — отметил Чебан.

– Мы добавили еще 86 ливневых стоков, помимо 112 существовавших. Некоторые из них — открытого типа. При самом сильном дожде в этом году выпало 40 литров осадков на квадратный метр. Система при 100% загруженности рассчитана максимум на 17 литров на кв. м. Хотим прояснить, сейчас проводим тендер для проведения исследований при помощи видеоустройств. Мы хотим понять, проблема только ли в набившейся грязи в стоках, или кто-то несанкционированно подключился к общественным трубам. Такое бывает с экономическими агентами, — сказал мэр.

Общая стоимость ремонта улицы Албишоара — около 120 млн леев. Около половины этой суммы, 65 млн леев, выделили из государственного бюджета. Остальные затраты покроет муниципальная казна.