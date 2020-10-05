MAIB запускает промо-кампанию «Социальные выплаты приходят прямо на карту. Безопаснее и с дополнительными деньгами!»

Не стой в очереди! Получай пенсию, пособия и иные социальные выплаты прямо на карту, не выходя из дома. В период с 1 октября по 31 декабря 2020 года открой бесплатно банковскую социальную карту Visa в Moldova Agroindbank и сможещь использовать время для того, что действительно важно для тебя.

Дополнительные деньги

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами банковской карты, при ее выпуске, мы сразу перечисляем бонус в размере первых 100 лей.

И это не все! Расплачивайся картой, и у тебя есть шанс выиграть 1000 леев каждый месяц, а в конце промо-акции 5 счастливчиков могут выиграть еще 5000 леев. *

Больше безопасности

Получай пенсию или пособие прямо на карту, без очереди. СМС сообщит вам, когда деньги будут переведены на карту. Расплачивайся банковской картой в магазинах, не касаясь денег.

Оплачивай коммунальные услуги электронным способом: через мобильное приложение MAIBank, через интернет-банк или через платежные терминалы.

Открой банковский депозит, не приходя в банк.

Перечисляй или получай деньги от близких прямо на карту. Заказывай лекарства или другие товары в Интернете. Оплата через сайт или при доставке.

Дополнительную информацию вы можете получить, ознакомившись с Программой промо-кампании «Социальные выплаты могут приходить прямо на карту. Безопаснее и с дополнительными деньгами!» или позвонив в Контакт-центр - 1313.

* Выбор победителей будет производиться путем жеребьевки в соответствии с требованиями, предусмотренными Программой Кампании.

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