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Ион Чебан представит Молдову на Форуме мэров ООН в Женеве
05.10.2020

В Женеве проходит Форум мэров (руководителей городов) ООН.

Форум мэров городов ООН, организованный Европейской экономической комиссией ООн, а именно Департаментом городского развития, жилья и землепользования в рамках ЕЭК ООН, начнется завтра во Дворце Наций в Женеве. На мероприятие соберутся главы крупных городов Европы, Северной Америки, Центральной Азии и Кавказа.

Об этом сегодня, 5 октября, сообщил в социальной сети генпримар Кишинева Ион Чебан, который представит на Форуме нашу страну.

- Здесь будут обсуждаться необходимые действия и усиление готовности реагирования на чрезвычайные ситуации, последствия стихийных бедствий и изменения климата со стороны органов местного самоуправления. Мы поговорим о создании партнерских отношений между городами для объединения усилий по достижению Целей устойчивого развития.

Предлагаемые для обсуждения темы:

- Местные меры реагирования на пандемию COVID-19

- Действия городов по адаптации, смягчению последствий и реагированию на последствия изменения климата

- Местные меры реагирования на опасные ситуации и стихийные бедствия

- Среднесрочные и долгосрочные стратегии устойчивости в городах, включая восстановление после пандемии коронавируса. По итогам форума будет принята женевская Декларация мэров, - сообщил Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Во время визита у главы столичной примэрии будет несколько встреч.

- Я горжусь тем, что представляю муниципий Кишинев, - отметил Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
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