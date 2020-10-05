«Ionel» - с восхождением на юбилейную вершину славы!

Столичная швейная фабрика «Ionel» отмечает 75-летний юбилей с момента своего открытия. Много десятилетий это предприятие занимает лидирующие позиции в отечественной легкой промышленности. А сегодня по праву является «визитной карточкой Кишинева». Не удивительно, что о достижениях и проблемах этой фабрики столько уже сказано - пересказано, писано-переписано, что удивить чем-то новым читателей практически невозможно. Но и обойти вниманием дату юбилея фабрики газета просто не имеет право.

Тем более, что вот уже 11 лет у руля этого лидера отечественного легпрома - А.О.«Ionel» стоит кавалер ордена Республики Тамара Валентиновна Лукьян. Именно в этом трудовом коллективе она начинала свою работу в 17 лет простой швеёй. Потом была технологом цеха, заместителем председателя профсоюзного комитета, замдиректора по кадрам и социальным вопросам, председателем профкома, 15 лет работала на посту замдиректора по коммерческим вопросам.

С особой теплотой Тамара Валентиновна отзывается о предыдущих руководителях фабрики Анне Тимофеевне Андрейчук и Аглаи Антоновне Островской, каждая из которой проработала на фабрике более четверти века.

А так же благодарит ветеранов труда, многие из которых по сей день вносят свой посильный вклад в дело успеха предприятия.

Это было недавно, это было давно…

Даже представить трудно, как давно это было - в начале своей работы, в 1945 году предприятие именовалось «Швейная фабрика №1», которая занималась пошивом ватных телогреек, - говорит в интервью нашей газеты Тамара Валентиновна.- Тогда на предприятии работало 58 человек, а его оборудование состояло всего из 15-ти швейных машин. Спустя четверть века здесь уже шились изделия по методике высшего качества, а фабрике было присвоено звание «Предприятие высокой культуры». В 1954 году численность работников фабрики возросла до 2440 человек, а объем производства продукции, выпущенный в течение года, достиг цифры 20,5 млн. рублей. В результате предприятие впервые получило доход в размере 550 тыс. рублей. С годами осуществлялось технологическое переоснащение производства, продолжалось увеличение числа работников. В 1972 году их уже было 3700 человек. Ассортимент выпускаемой продукции расширился от 19 наименований до 108, а объем дохода превысил 10 млн. рублей ежегодно.

Период с 1972 по 1982 гг был для швейников сложным. Тогда фабрика отгружала в Россию 80% своей продукции по заказам. Это в основном были спецкостюмы для силовых структур и военнослужащих. Для этих целей предприятию приходилось использовать заемные средства, чтобы инвестировать в швейное оборудование.

С 1979 года был дан старт бренду «IONEL», а с 1985 года предприятие преступило к пошиву не только специальной одежды, но и к серийному выпуску мужских и мальчуковых костюмов, брюк, пальто, головных уборов. К этому году персонал фабрики насчитывал уже 4 тысячи человек. В 1987 году в разгар советской перестройки было принято решение о переходе работы в швейных цехах на компьютерную систему раскладки лекал и пошив мужских костюмов по итальянской технологии. Для этого фабрика заключила контракт с итальянской фирмой «Lebole moda», установившей в швейном цехе современное оборудование в обмен на готовую продукцию. Уже через год изделия наших швейников попали на западный рынок, позволив фабрике с 1993 года начать сотрудничество с зарубежными фирмами из Канады, США, Израиля, а затем из Италии, Великобритании, Германии, Польши, Австрии, Румынии, Франции, тем самым существенно способствуя продвижению отечественной одежды и имиджа нашей страны. Помимо традиционного мужского ассортимента предприятие приступило к выпуску женских изделий, доля которых в 1995 году составляла 40% общего объема продукции фабрики.

В 1993 году швейная фабрика преобразовалась в акционерное общество «Ionel», со смешенной формой собственности, а в 1999 году стало акционерным обществом, полностью приватизированным со значительной долей собственности коллектива фабрики. Однако 90-ые годы оказалось трудным для этого предприятия. Инвестиции в производство прекратились, предлагаемые банками кредиты были неподъемными. К тому же из-за большой трудовой миграции предприятию не хватало рабочих. Учитывая, что фабрика всегда пользовалась заемными средствами, у неё накопились долги, грозившие банкротству. Но правительство уже независимой республики оказало поддержку, приняв решение на три года отсрочить обязательства перед кредиторами.

Благодаря этому уже в 1997 году «Ionel» сумел рассчитываться с банками. На предприятии постепенно осуществлялся процесс модернизации, переоборудования, технологического переоснащения потока производства мужской, женской и детской одежды. В период с 2000 по 2004 гг на фабрике было установлено 425 единиц современного оборудования на собственные средства. Одновременно осуществился переход от централизованной системы отопления на автономную систему, используя возвратный пар от конденсатора. В среднем в техническое переоснащение и модернизацию предприятия ежегодно инвестировало около 8 млн.леев.

Важно отметить и то, что уже в 2002 году на фабрике была внедрена система Менеджмента качества ISO-9001:2000, а с 2010 года- ISO-9001:2008. В целях изготовления высококачественных изделий, на предприятии внедрена и новая версия Системы качества и менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта качества ISO-9001:2015. Для получения права сотрудничать с иностранными компаниями, на фабрике неоднократно проходил Европейский социальный аудит, подтвердивший соответствие АО «Ionel» европейским критериям на 96,7 % или категории A. Полученные результаты позволили предприятию заключить долгосрочные договоры с зарубежными партнерами на взаимовыгодных условиях. Это позволило «Ionel» работать в системе предоставления услуг клиентам из Италии, Франции, Германии, Канады, Польши, Румынии, Израиля...

Однако не всё было так гладко, как хотелось. Как и все предприятия нашей республики, швейники «Ionel» столкнулись с последствиями мирового экономического кризиса 2008-2020 годов. В это время были заблокированы многие из договоров, заключенных с постоянными зарубежными партнерами, по-прежнему тревожил дефицит рабочих кадров в результате эмиграции населения. Это привело к резкому сокращению объемов производства. Но, несмотря на подобные неурядицы и организационные хлопоты, руководство предприятия нашло новые пути решения создавшегося негативного положения.

По словам Тамары Валентиновны, 9 марта 2009 года ей предложили возглавить это предприятие. Тогда у фабрики был кредит на 6 миллионов лей, 1400 сотрудников, цеха работали в одну смену. Она согласилась не сразу. Однако три месяца испытательного срока закончились назначением её на пост директора АО «Ionel». С тех пор, под её умелым руководством фабрика не простаивала ни одного дня. Даже в период пандемии, затронувшей весь мир, предприятие, перепрофилировавшись, стало выпускать защитные маски и одежду, бахилы. Эту необходимую продукцию для охраны здоровья людей от коронавируса на 105 тысяч леев предприятие распределило по больницам.

Уже с 2011 года и до сегодняшнего дня фабрика работает с многомиллионной прибылью. Этому помог умелый поиск новых зарубежных рынков сбыта, восстановление заблокированных договоров, создание торговой сети в Молдове, разработка при поддержке международного проекта USAID «CEED II» собственной торговой марки «Giovanni Primo» с эксклюзивной мужской одеждой и «Bella Prima» - с женскими швейными изделиями. В то же время, при содействии того же проекта, предприятие стало участвовать в продвижении отечественных брендов под общим названием «Din inimă - branduri din Moldova».

При поддержке международного проекта USAID «CEED II» и Торгово-промышленной палаты РМ фабрика теперь регулярно принимает участие в международных выставках, неделях моды в Париже, Страсбурге, Риме, Москве и во многих других городах. Там дизайнеры предприятия, сравнивая коллекции «Ionel» с зарубежными выставочными образцами убедились, что молдавские изделия ни чем им не уступают.

До настоящего времени ведут свою успешную деятельность 7 фирменных магазинов фабрики и пунктов продаж в коммерческих центрах республики. В дальнейшем фирменная торговля во всех регионах страны будет значительно расширяться.

Добрыми традициями дорожим!

Госпожа Лукьян гордится тем, что на предприятии работают талантливые люди, среди них есть и молодая смена, которой оказывают поддержку в труде наставники из числа опытных ветеранов труда. Она рассказывает, что не редко работники предлагают не только новые проекты, но эффективно внедряют их в производство. А это экономит энергоресурсы и материалы ,что позволяет руководству фабрики выплачивать достойную заработную плату, которая практически не уступает возможному заработку в зарубежных странах. И премии за достойный труд здесь есть. Только необходимо желание добросовестно работать. Швейники воспринимают свою фабрику, как их общий дом и берегут сложившиеся добрые традиции на предприятии.

Условия работы на фабрики отличные. АО «Ionel» располагает общежитием, что очень важно: тут трудятся и жители из регионов республики. Работает столовая, все работники ежедневно получают талоны на питание и денежные средства на транспортные расходы. Есть спортивный зал, медицинский пункт. О быте работников, их отдыхе заботится профсоюзная организация. В числе традиций – особое внимание к хорошим условиям труда. Во всех помещениях фабрики произведен капитальный ремонт, заменены крыша, окна, двери, в цехах установлены системы кондиционирования воздуха и отопления. Регулярно приобретается необходимое рабочее оборудование. Ну и, конечно, здесь – постоянная забота о переоснащении производства современным оборудованием от ведущих зарубежных фирм. Это оборудование соответствует технологическому процессу классического пошива одежды. По мнению директора фабрики, совместными усилиями руководства, специалистов и всех работающих на предприятии делается многое для того, что бы фабрика работала стабильно, ритмично, а её имидж год от года улучшался.

«Ionel» марку держит

Вспоминает Тамара Валентиновна и о том, что АО«Ionel» - первый в республике производитель одежды, 80% готовой элегантной продукции этой фабрики отправляется на экспорт по заказам известных дизайнерских компаний диктующих мировую модную тенденцию. Это - «Armani», «Trussardi jeans», «Patrizia Pepe», «Gerry Weber», «Esprit», «Zara man», «Hackett London», «Celio club» и многие другие. Не забывают на предприятии и об отечественном потребителе. На внутренний рынок продукция «Ionel» выходит под собственными брендами: традиционным «IONEL» и новыми «Giovanni Primo» (оба - мужская одежда) и «Bella Prima» (одежда для женщин). И поскольку одежда, предназначенная для зарубежного и отечественного рынков, шьётся на одних и тех же технологических линиях, одними и теми же руками, наш потребитель получает продукцию высокого качества и по доступным ценам. Коллекции, разработанные дизайнерами и конструкторами фабрики, обновляется каждый сезон. Одежда с брендом предприятия пользуется большим спросом у покупателей нашей республики.

Директор фабрики убеждена в том, что одним из свидетельств эффективного труда всего коллектива предприятия являются многочисленные национальные и международные награды , премии. Так, фабрика ежегодно, вот уже 16-тый раз, принимала участие в национальном конкурсе «Торговая марка года», который проводит Торгово-промышленная палата республики. И не безуспешно! Каждый раз завоёвываются призовые места с вручением Гран-при «Золотой Меркурий». Это - высшая профессиональная награда за успехи в области качества продукции, новые технологии и продвижение товаров на международный и отечественный рынки. Кроме того, фабрика получила Орден «Знак почёта» в 1976 год, а в 2010 году ей присвоен орден «Gloria Muncii» с вручением золотой медали.

Работники предприятия за успехи в труде удостоены государственных наград. Так, по указу президента Молдовы, орденом «Gloria Muncii» были награждены: директор Тамара Лукьян, швея Василиса Карчинская, главный инженер Любовь Лисник.

Медалью «Meritul Civic» награждены: главный бухгалтер Мария Кодряну, швея Домника Парабина, начальник цеха Наталья Рипак, председатель профсоюзного комитета Алла Сынку, начальник цеха Агнесса Цуркан и старший кладовщик Василий Загорняну, замдиректора Валентина Кетрарь, инженер-механик Галина Мартинович, плотник Дмитрий Бабий, начальник SPRE Валентина Пилипович, швея Елена Олару, швея Елена Косшевич, начальник цеха Анжела Дику, швея Валентина Гаврилица.

Почетное звание «Mester-Faur» присвоено швее Ирине Мардарь, начальнику цеха Раисе Руссу и мастеру Татьяне Великой.

Приветствие директора АО «Ionel» Т.Лукьян всем сотрудникам, работающим на фабрике.

Уважаемые коллеги! С особой честью и радостью поздравляю Вас с 75-летием создания предприятия! Это 75 лет успехов на рынках внутреннем и внешнем. А так же сотрудничество с зарубежными клиентами в изготовлении продукции для самых известных мировых брендов. В минувшие годы мы научились изготовлять свои изделий высокого качества, соответствующие европейским стандартам, завоевывая для наших брендов и всей нашей страны хороший имидж не только на национальном, но и на международном уровне.

Выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваш труд, самоотдачу, ответственность и успехи, которых мы достигаем. Желаю Вам крепкого здоровья, благосостояния Вашим семьям счастья, мира, процветания. Долгих лет жизни, наш юбиляр «Ionel»!

Коллектив редакции нашей газеты присоединяется к пожеланиям директора швейной фабрики «Ionel» и в свою очередь поздравляет возглавляемый ею коллектив с 75-летним юбилеем с момента её открытия!

Марина ШИМАНОВСКАЯ