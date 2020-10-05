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Майя Санду рискнула поздравить учителей
05.10.2020

Майя Санду рискнула поздравить учителей, начав речь с таких слов:

«Работа учителя не видна сразу, вы не можете взять ее в руки, чтобы восхищаться ею, как яблоком". 

К сравнению работы педагога с фруктом весом 150 грамм, цепляться не будем, хотя тут непаханое поле для фантазии. Дедушка Фрейд потирает ладошки. 

Другое дело слова " работа учителя не видна". 

А она действительно не видна, когда закрываешь школы, Майя Истребительница Школ.

Возможно, Санду поздравила учителей, потому что в педагогической среде есть адепты Майи. Один такой из Окницы показал себя во всем своем красноречии.

@Telegram KP


 
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