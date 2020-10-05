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Общество
В Кишиневе начали подключать потребителей к отоплению – пока по запросу
05.10.2020

В компании Termoelectrica сообщили о готовности подключать потребителей к отоплению.

В Кишиневе компания Termoelectrica начала подключать к отоплению дома и учреждения по запросу управляющих жилых домов и общественного фонда.

– Рекомендуем всем агентам до 10 октября провести подготовку инженерных систем и представить подтверждающие документы в территориальные управления компании, – пояснил генеральный директор компании «Termoelectrica» Вячеслав Ени.

По его словам, на сегодняшний день, 5 октября, компания подписала 1037 паспортов на подготовку тепловых установок из 4055 существующих. Ени подчеркнул, что объекты, которые подготовили свои системы, подключат к отоплению в течение трех часов с момента подачи заявки.

Жильцы многоквартирных домов, пользующиеся автономным отоплением, могут самостоятельно запустить его в случае низкой

Компания Termoelectrica производит и поставляет около 15% общего объема потребления электроэнергии в стране и обеспечивает тепловой энергией около 80% жителей Кишинева, а именно: 146 детских садов, 162 школы, 89 университетов, 71 медучреждение, около 800 компаний и предприятий, 315 частных домов и 2858 многоэтажных жилых домов

Михаил Генчу


 
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