Делегация ЕС в Молдове будет наблюдать за президентскими выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила в пятницу аккредитацию ряда наблюдателей на президентских выборах в Молдове 1 ноября. От делегации Европейского союза в Республике Молдова аккредитованы три национальных и восемь международных наблюдателей, в том числе глава Делегации посол Петер Михалко.

Среди наблюдателей будут также Гинтаутас Баранаускас, заместитель начальника отдела проектов и технического сотрудничества Представительства ЕС в Молдове, сотрудники по политическим вопросам: Ольга Бейнаровича и Елена-Алина Дорофтей, а также сотрудник по вопросам торговли Василе Плэмэдялэ.

На сегодняшний день в предвыборной кампании на президентских выборах в Молдове зарегистрированы 6 кандидатов. Игорь Додон (независимый кандидат), Майя Санду (кандидат от PAS), руководитель платформы “Достоинство и правда” DA) Андрей Нэстасе, председатель “Нашей партии” Ренато Усатый, Тудор Делиу (кандидат от ЛДПМ) и Виолетта Иванова (кандидат от партии “Шор”).

Президентские выборы в Республике Молдова назначены на 1 ноября.

Представительство Европейского Союза в Республике Молдова открылось в Кишиневе в октябре 2005 г. Представительство имеет статус дипломатической миссии и официально представляет Европейский Союз в Республике Молдова.

Делегация содействует развитию политических и экономических отношений между Молдовой и Европейским Союзом за счет поддержания расширенных отношений между государственными учреждениями и повышения информированности о ЕС, его структурах и программах.