Ана-Мария Рабей. Искусство под руку с бизнесом

Я остался очарованным знакомством с Ана-Мария. Удивительный баланс между желанием заниматься искусством и пониманием того, что то, чему отдаешь себя и все свое время, должно приносить деньги. Иначе не останется ни сил, ни желания.

В нашем недавнем прошлом нам навязали стереотип, что творческий человек не должен думать о прибыли, что сама эта мысль противоречит высокому служению искусству. В итоге и получили результат, что лучшие художники, писатели, режиссеры не у нас, а в тех странах, где их труд, подчеркиваю труд, хорошо оплачивается.

Когда-то я «зацепил» фразу, которая и прикольно звучит и несет в себе смысл: «Доброе дело должно быть рентабельным». Искренне считаю, что искусство и творчество тоже должны быть рентабельными. Иначе их просто некому будет создавать.

Ана-Мария, привет. Перед встречей я посмотрел твой Instagram. Там очень четко прослеживается три направления того, что ты делаешь в искусстве: абстракция, портреты и обнаженная натура. Ты не разбрасываешься? Как правило, успешный художник выбирает одну нишу и концентрируется на ней. Иначе очень трудно стать узнаваемым.

Вы правы. Но правы, когда речь идет об успешном и уже состоявшемся художнике. Я пока ищу свой стиль и, поэтому, пробую себя в разных направлениях. Кроме того, если я выберу позже для себя абстрактное искусство, я хочу чтобы люди понимали, что у меня за спиной есть и классическая школа. Чувство гармонии и композиции трудно обрести, не занимаясь «классикой».

Ты уже закончила Академию искусств?

Я не училась в Академии и по-другому пришла к занятиям живописью. Дома поддерживали мое увлечение искусством с детства, и у меня было много персональных уроков с учителями. Потом я училась дизайну и интерьера, но сменила направление и, в итоге, прожила четыре года в Италии. Училась дизайну одежды в Брешиа. Это в Ломбардии, на севере Италии. В программу обучения входила и живопись. Да и искусство в Италии окружает тебя повсюду. Наверное, это и окончательно повлияло на мое решение заняться живописью, а не дизайном одежды.

Мы заговорили об Италии и живописи, и я вспомнил, как мне, однажды, в двух словах объяснили принципиальную разницу между итальянской и русской школой классической живописи. В итальянской можно почти бесконечно приблизиться к холсту, и, если ты рассматриваешь нарисованную кисть руки, ты так и будешь видеть руку. А в русской школе, при большом приближении, рисунок распадется на цветные мазки. И оказывается, что это был талант художника – передать цельное изображение внешне хаотичным набором цветовых пятен.

Кстати, какая школа тебе ближе?

Ближе – русская. Мне кажется, что не нужен еще один «принтер», когда искусство и технические возможности фотографии достигли таких высот. Скорее наоборот. Свою индивидуальность можно проявить, только создав именно свой стиль передачи цельного образа, когда обманчивый хаос деталей превращается в единое целое.

Я нашел у тебя видеоролик, мне вначале показалось, что ты занимаешься и объемными формами. Но, оказывается, ты «колдовала» с материалами, чтобы потом нанести их на холст.

Мне хочется открыть свою дверь в искусстве. Если говорить об абстракции, к которой меня тянет больше всего и за которой я вижу наибольшую перспективу и коммерческого успеха, то мне интересно создавать уникальные, собственные «текстуры», которые можно наложить на холст вместе с краской. Я экспериментирую с разными материалами, вплоть до штукатурки, клея, крахмала, эпоксидной смолы. Мне нравится, когда материал сочетает твердость и пластичность.

Индивидуальность – хороший путь к личному бренду.

Я считаю, что личный бренд для художника – необходим. И не только для художника. Например, я взялась за обнаженную натуру частично, чтобы проверить себя, что я могу ее создавать, частично, потому что это, так или иначе, продолжает привлекать внимание. Последнее время я сотрудничаю с Décor Park-ом, там уже выставлена моя абстракция. Сейчас мне интересно принять участие в выставке Nude, которую скоро будет проводить Décor Park.

Ты считаешь Nude перспективной нишей для себя?

Но не в чистом виде. Хочу посмотреть, что даст сочетание темы обнаженного тела и абстрактной живописи. На стыке направлений иногда можно найти очень интересные ниши.

Честно? Мне очень интересно общаться с художницей, которая так серьезно думает о маркетинге и о бренде. Прямо нашел родную душу. Интересно, а где ты «учишь» маркетинг? 100% ты что-то читаешь, что-то смотришь…

Есть два блогера и автора, которые мне интересны. У них есть чему поучиться. Это Garry Vee и Tom Bilyeu.

*** после встречи я, конечно, пробил обоих в поиске. Особенно меня заинтересовала первая персона. Это Гари Вайнерчук, эмигрировавший в США из Белоруссии. Впервые Вайнерчук получил известность как ведущий знаток вин, превративший трехмиллионный семейный винный бизнес в предприятие, приносящее 60 миллионов долларов в год; он приобрёл широкую популярность, став новатором в области цифрового маркетинга и социальных сетей и управляя нью-йоркскими компаниями VaynerMedia и VaynerX. А когда я увидел в какие компании он инвестировал средства, кого консультирует и какие книги написал, я решил, что точно нужно поблагодарить Ану-Марию за такую подсказку.

Но учеба без практики редко достигает результата…

Я не обхожусь без практики. Например, я стала вести воркшопы в специализированном магазине для художников. Предыдущий спикер уехал в Лондон, я предложила свою помощь. Это не способ заработать, а способ расширить свою аудиторию и многому научиться…

Ана-Мария! Обещаю две вещи. Я точно напишу о выставке в Décor Park-е, и точно напишу и о твоих работах. А еще хочу повторить наше интервью в следующем году. Очень интересно, как ты будешь дальше прогрессировать. В том, что ты не остановишься я, почему-то, твердо уверен.

Павел ЗИНГАН