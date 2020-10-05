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Друзья, мы становимся свидетелями потрясающей истории, когда не очень красивая ситуация с душком пошлости и разврата завершилась достойно и по-мужски.
Итак, в чём дело.
На передаче у ведущей Лилии Бураковской побывал экс-премьер Влад Филат. На канале Jurnal TV ведущие Анатолий Дурбалэ и Константин Кеяну прошлись по данному факту. Дескать, вип-сиделец нравится женщинам, и его поэтому жалеют. И, мол, журналистки едва ли не тают, когда его видят. Наложили романтичную музычку, нарисовали сердечек, обсудили декольте ведущей, ее улыбки и якобы флирт. Снабдили "лав-стори" пошлостью и намекнули на разврат.
Не понравилось не только Лилии, но и телезрителям. В честь чего это коллеги по цеху отпускают такие сальные шуточки? Сексизм чистой воды! А ещё и затронуты честь, достоинство и деловая репутация. В общем, поднялся шум. И поделом.
В итоге Константин Кеяну принес извинения в соцсетях и пообещал, что в ближайшем выпуске повторит в эфире.
Как по нашему, так достойный поступок!
@Telegram Ivanovna
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