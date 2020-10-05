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Не очень красивая ситуация с душком пошлости и разврата завершилась достойно
05.10.2020

Друзья, мы становимся свидетелями потрясающей истории, когда не очень красивая ситуация с душком пошлости и разврата завершилась достойно и по-мужски. 

Итак, в чём дело. 

На передаче у ведущей Лилии Бураковской побывал экс-премьер Влад Филат. На канале Jurnal TV ведущие Анатолий Дурбалэ и Константин Кеяну прошлись по данному факту. Дескать, вип-сиделец нравится женщинам, и его поэтому жалеют. И, мол, журналистки едва ли не тают, когда его видят. Наложили романтичную музычку, нарисовали сердечек, обсудили декольте ведущей, ее улыбки и якобы флирт. Снабдили "лав-стори" пошлостью и намекнули на разврат. 

Не понравилось не только Лилии, но и телезрителям. В честь чего это коллеги по цеху отпускают такие сальные шуточки? Сексизм чистой воды! А ещё и затронуты честь, достоинство и деловая репутация. В общем, поднялся шум. И поделом. 

В итоге Константин Кеяну принес извинения в соцсетях и пообещал, что в ближайшем выпуске повторит в эфире. 

Как по нашему, так достойный поступок! 
Негоже мужчине с женщиной воевать!

@Telegram Ivanovna


 
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