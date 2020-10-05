Спасибо Майе Санду: за 9 лет учителей в Молдове стало на 12 тысяч меньше

Более 60 тысяч учителей, работало в системе образования РМ в 2011 года. Но к 2020 году их количество сократилось до 48 тысяч учителей, согласно данным Национального бюро статистики.

Большинство учителей работают в системе начального и среднего образования - более 56%, а наименьшее - в высших учебных заведениях - почти 9%, передает телеканала TV8.

Только 15% учителей - мужчины, и большинство из них преподают румынский язык и литературу и иностранные языки.

Средняя заработная плата учителей в 2019 году составила 6338 леев.

С 2012 по 2015 год тогдашний министр образования Майя Санду распорядилась закрыть 113 школ, что не могло не сказаться на количестве педагогов. А нищенские зарплаты были как до портфеля Санду, так остаются и после него.

Подготовил Михаил Генчу