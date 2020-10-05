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Нэстасе рвется к победе на выборах, чтобы сделать Слусаря премьером
05.10.2020

"Вдохновленная" кадровая политика. Андрей Нэстасе дал понять, что если он победит на выборах президента Молдовы, то сделает Слусаря премьером страны. Он считает Слусаря "особым человеком", однако Андрей забыл о том, что назначать премьера, вообще-то, не входит в компетенцию президента, он может лишь подтвердить или отклонить кандидатуру, предложенную парламентом.

Слусарь является давним соратником Нэстасе, хотя его способность быть премьером, по правде говоря, вызывает сомнения - прежде всего потому, что человек никогда толком не работал на административной работе.

- Вместе со всеми моими коллегами из Платформы DA мы приняли решение, что с самого начала этой избирательной кампании будем предлагать комплексное, профессиональное и очень ответственное решение для будущего Молдовы. Для достижения вышеуказанных целей мы предлагаем назначить Александра Слусаря на должность премьер-министра сразу после победы на президентских выборах. Он вице-председатель парламента, председатель парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда.

Это особый человек, отличный профессионал, личность с характером. Александр Слусарь, на наш взгляд, является лучшим решением для руководства компетентным, проевропейским и очень ответственным правительством. Правительство, с которым я, как будущий президент Республики Молдова, вместе со всеми вами, честными и отважными людьми этой страны, восстановлю Молдову, - заявил Нэстасе, слова которого приводит Jurnal TV.

Автор: Михаил Генчу


 
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