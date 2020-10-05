Возможен ли олигархический реванш в Молдове?

Владимир Плахотнюк последовательно возвращает себе контроль над ДПМ, в то время как партия «Шор» готовится стать частью правящей коалиции.

Стартовавшая на минувшей неделе предвыборная кампания и развивающиеся вокруг нее параллельные сюжетные линии лишний раз убеждают в том, что нас ждет захватывающий период быстро сменяющих друг друга внутриполитических баталий. Последние обязательно будут подогреваться внешними участниками, открыто демонстрирующими свое небезразличие к финальной развязке нынешнего электорального цикла.

Действующая власть активно старается заручиться политической и практической поддержкой Москвы, организуя онлайн-включения как на уровне президентов, так и в режиме российско-молдавского межправительственного диалога. Оппозиция же все чаще апеллирует к Западу, фокусируя внимание европейских столиц и международных демократических институтов на предстоящих выборах. Поэтому в течение этого месяца, скорее всего, привычным явлением станут различного рода декларации, по примеру недавнего призыва 19 стран Европейского союза к политикам Молдовы провести справедливые и честные выборы.

Тем временем на внутреннем периметре проходит процесс перегруппировки политических сил и создания неформальных альянсов для решения (пост)электоральных задач. Так, в частности, в последний период все более отчетливо стали проявляться признаки того, что окружению Игоря Додона удалось достигнуть согласия с беглым олигархом Иланом Шором. Об этом, прежде всего, свидетельствует свежие данные о выведении нескольких фигурантов и двух депутатов партии «Шор», близких ее одноименному лидеру, из-под уголовного преследования по делу о небезызвестной краже миллиарда. Пока сложно сказать планируется ли официально укрепить правящее большинство депутатами фракции «Шор». Однако очевидно, что политическое инкорпорирование этой политической силы в том или ином виде произойдет, чтобы обеспечить устойчивость нынешней властной конфигурации.

Не менее яркие события стоит ожидать и вокруг Демократической партии Молдовы, которая на протяжении года переживает не самый простой период в своей истории. Недавно мы уже рассуждали на тему реванша «старой гвардии», которая попытается перехватить контроль над ДПМ. Поэтому появившиеся на минувшей неделе сведения о том, что Владимир Плахотнюк расположился неподалеку в Турции (по сути, единственная страна с которой у Молдовы сейчас есть регулярно авиасообщение) и чуть ли не в ежедневном режиме принимает делегации молдавских чиновников, депутатов, бизнесменов и различных конфидентов никого не удивили.

На этом фоне робкие попытки действующего лидера Демпартии Павла Филипа консолидировать политическое формирование и предложить ему новую внутреннюю повестку через не совсем внятные инициативы смотрятся как жест отчаяния. Доподлинно известно, что в своей нынешней конфигурации ДПМ находится в крайне неустойчивом состоянии, а один из партийных «акционеров» Дмитрий Дьяков открыто заявляет о желании еще нескольких депутатов покинуть коалицию с ПСРМ. В связи с этим, пожалуй, не стоит сомневаться в том, что Плахотнюк довершит рейдерский захват партии и вернет свое политическое детище под единоначалие, а вместе с ним и свои утраченные позиции.

Небольшая инъекция дозы «Плахотнюка» в разворачивающуюся предвыборную гонку, возможно, санкционирована Вашингтоном и Брюсселем, которые видят в этом возможности для прироста рейтинга Майи Санду, никак не ассоциированной с молдавскими олигархами. Не исключено, что возвращение такого токсичного фактора в молдавскую внутреннюю политику может изрядно потрепать избирательную кампанию действующего главы государства, который весь год пытался вычленить себя из олигархического прошлого страны и придать забвению отдельные неприятные эпизоды своего президентства в период с 2016 по 2019 год. Поэтому в ближайшее время президент может ощутить на себе методичный прессинг с двух флангов, то есть не только со стороны оппозиции, но и жаждущего реванша молдавского олигархата.

Отдельное внимание привлекло увеличение числа инфицированных COVID-19 среди депутатов и сотрудников молдавского парламента. Из-за этого очередное пленарное заседание, скорее всего, не состоится ранее первого тура президентских выборов, исключая нежелательные для молдавского руководства сюрпризы накануне 1 ноября (в виде той же отставки правительства). В этой связи эксперты стали все чаще замечать, что президент заметно смягчил свою риторику по вопросу досрочных парламентских выборов и все больше синхронизируется с лидерами Демпартии, открыто выражающих свое неприятие идеи роспуска депутатского корпуса, которая, по их мнению, может привести к катастрофе.

Приближающаяся острая фаза электоральной борьбы вынуждает основных игроков сбиваться в «политические стаи» в надежде успешно преодолеть близящийся выборный цикл и сохранить свои партийно-фракционные позиции. Как уже не раз отмечалось, актуальный состав молдавского парламента является главной опорой для различных олигархических групп. Поэтому, сигнализируя им о готовности отложить досрочные выборы в надежде на помощь в своем переизбрании, Игорь Додон становится на рискованный путь, который может лишить его как президентского кресла, так и единства во фракции социалистов.

Сергей ЧЕБАН