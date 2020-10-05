Смотрел сегодня закрытый опрос. Понятно, Додон фаворит. А что там с Усатым?

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Политика
Смотрел сегодня закрытый опрос.
Санду с большим отставанием идет вторым номером.
Но рейтинг Усатого в 4 раза меньше чем у Додона, в три раза меньше чем у Санду. Во второй тур он не пройдет, даже если сменит пол и запоет на якутском.
Но давайте представим через абсурд, что он пройдет во 2 тур, что тогда?
Ответ на поверхности: проиграет и Додону, и Санду. Другими словами, шансы выйти во 2 тур- 0. Шансы на победу- 0.
Но почему тогда Усатому нужно участвовать в этой игре без шансов? Все просто. Отнять голоса у Додона, отдать Санду.
Типичный спойлер.
@Telegram Bogdan Tirdia
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