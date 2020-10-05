Смотрел сегодня закрытый опрос. Понятно, Додон фаворит. А что там с Усатым?

Смотрел сегодня закрытый опрос.

Понятно, Додон фаворит.

Санду с большим отставанием идет вторым номером.

Усатый третий.

Нэстасе четвертый.

Но рейтинг Усатого в 4 раза меньше чем у Додона, в три раза меньше чем у Санду. Во второй тур он не пройдет, даже если сменит пол и запоет на якутском.

Но давайте представим через абсурд, что он пройдет во 2 тур, что тогда?

Ответ на поверхности: проиграет и Додону, и Санду. Другими словами, шансы выйти во 2 тур- 0. Шансы на победу- 0.

Поспорим?

Но почему тогда Усатому нужно участвовать в этой игре без шансов? Все просто. Отнять голоса у Додона, отдать Санду.

Типичный спойлер.

@Telegram Bogdan Tirdia