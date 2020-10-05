Санду готова объединиться хоть с чертом, положив на карту судьбу страны, - Цырдя

У этой женщины нет лимита на мерзость…

Такой вывод сделал депутат и политолог Богдан Цырдя, проанализировав деятельность СМИ, продвигающих кандидатуру лидера Партии «Действие и солидарность» на президентских выборах в Молдове. Чтобы достичь вожделенной цели, эта дама готова на все, для чего безжалостно расправляется с возможными конкурентами посредством подконтрольных ей СМИ. Итак, авторский комментарий Богдана Цырди:

- Как медиа бордель Майи Санду убивает конкурентов.

Да все просто. Вначале Журнал ТВ и ТВ8 люто пиарили плахопрокурора Виорела Мораря. Десятки передач, дорогой вечерний эфир, сотни новостей с человеком, который отнимал бизнесы, сажал по беспределу всех, кого попало! А все потому, что этот уголовник, выполняя еще с 2016 годы приказы Плахотнюка, завел заказные уголовные дела на некоторых депутатов ПСРМ. А начиная с 2019, пытался и президента замазать, и генпрокурора Стояногло!

Теперь вот СМИ Санду пиарят по полной адвоката Плахотнюка – Игоря Попу. Тот, что, будучи адвокатом Филата, сделал все, чтобы его клиент сел всерьез и надолго, сливая все переговоры с клиентом олигарху. Теперь он звезда ТВ 8 и Журнала. И все с одной целью – мочить Филата, который может отнять голоса у Санду.

Вот такая принципиальная дама! Была с олигархом Плахотнюком в одном альянсе, брала конверты у его партнера Шора, встречалась с Ротшильдом, заигрывала с его фином Канду, поставила подпись рядом с Усатым о закрытии избирательных участков в России! А сейчас открыто пиарит прокуроров и адвокатов Плахотнюка!

У этой женщины нет лимита на мерзость, честное слово! Она готова хоть с самим чертом объединиться, чтобы усесться в кресло президента. И не только готова. Она уже играет с ним, положив на карту судьбу страны.

Майя Григорьевна убеждена, что кругом одни идиоты. Но это не так. И результат на выборах ее сильно удивит, - написал Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу