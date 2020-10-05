Каждый должен заниматься своим делом

Как оказалось, треть депутатов молдавского парламента по образованию педагоги. В соцсетях пишут – вот и шли бы преподавать в школы, а не занимались законотворчеством, в котором ничего не понимают…

Согласно анализу, проведенному Секретариатом Парламента, 36 депутатов изучали педагогические науки или имели опыт преподавания.

10 депутатов – учителя истории – парламентарии Моника Бабук, Александру Слусарь, Игорь Гросу, Лилиан Карп, Октавиан Цыку, Владимир Боля, Вирджилиу Пысларюк, Эдуард Смирнов, Ефросиния Грецу и Ион Леукэ.

В действующем законодательном органе Парламента работают 3 учителя физкультуры, тренеры – Виктор Бологан, Раду Ребежа и Георгий Пара.

Два учителя румынского языка и литературы – Мария Чобану и Кирил Моцпан, один учитель иностранных языков (английского и французского) – Дойна Герман и учитель гагаузского языка и литературы – Иванна Коксал.

В Парламенте 10-го созыва два депутата с квалификацией учителя начальных классов – Светлана Ротунду и Игорь Время, а также депутат, преподаватель педагогики и дошкольной психологии – Елена Бакалу.

В действующем законодательном органе Парламента также есть учитель географии Регина Апостолова, учитель труда и профессионального обучения Александр Усатый и профессор теологии Ион Гроза. В то же время есть профессор социологии – Олег Липский, профессор политической экономии – Владимир Головатюк, профессор политических наук – Богдан Цырдя, преподаватель социально-гуманитарных наук – Вероника Рошка, преподаватель экономических наук – Петру Бурдужа и преподаватель сельскохозяйственных наук Михаил Пачу.

Напомним известную басню Крылова:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник,

И дело не пойдет на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело всё погубит,

И рад скорей

Посмешищем стать света,

Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать разумного совета.

Такое впечатление, что это написано про молдавский парламент.

@Telegram MV