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Политика
Каждый должен заниматься своим делом
05.10.2020

     Как оказалось, треть депутатов молдавского парламента по образованию педагоги. В соцсетях пишут – вот и шли бы преподавать в школы, а не занимались законотворчеством, в котором ничего не понимают… 

      Согласно анализу, проведенному Секретариатом Парламента, 36 депутатов изучали педагогические науки или имели опыт преподавания.

       10 депутатов – учителя истории – парламентарии Моника Бабук, Александру Слусарь, Игорь Гросу, Лилиан Карп, Октавиан Цыку, Владимир Боля, Вирджилиу Пысларюк, Эдуард Смирнов, Ефросиния Грецу и Ион Леукэ.

       В действующем законодательном органе Парламента работают 3 учителя физкультуры, тренеры – Виктор Бологан, Раду Ребежа и Георгий Пара.
       Два учителя румынского языка и литературы – Мария Чобану и Кирил Моцпан, один учитель иностранных языков (английского и французского) – Дойна Герман и учитель гагаузского языка и литературы – Иванна Коксал.

       В Парламенте 10-го созыва два депутата с квалификацией учителя начальных классов – Светлана Ротунду и Игорь Время, а также депутат, преподаватель педагогики и дошкольной психологии – Елена Бакалу.

В действующем законодательном органе Парламента также есть учитель географии Регина Апостолова, учитель труда и профессионального обучения Александр Усатый и профессор теологии Ион Гроза. В то же время есть профессор социологии – Олег Липский, профессор политической экономии – Владимир Головатюк, профессор политических наук – Богдан Цырдя, преподаватель социально-гуманитарных наук – Вероника Рошка, преподаватель экономических наук – Петру Бурдужа и преподаватель сельскохозяйственных наук Михаил Пачу.

Напомним известную басню Крылова:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник, 
И дело не пойдет на лад. 
Да и примечено стократ, 
Что кто за ремесло чужое браться любит, 
Тот завсегда других упрямей и вздорней: 
Он лучше дело всё погубит, 
И рад скорей 
Посмешищем стать света, 
Чем у честных и знающих людей 
Спросить иль выслушать разумного совета.

Такое впечатление, что это написано про молдавский парламент.

@Telegram MV


 
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