В Молдове подтвердились 322 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 5 октября, за последние 24 часа подтвердились 322 новых случая заражения COVID-19, в том числе 25 – в Приднестровье. Было обработано 1236 тестов: 1066 первичных и 170 повторных. Общее число инфицированных достигло 56 901 человек, активных – 14 059 случаев.

Один случай коронавируса был импортирован из Турции. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 167 новый заболевший.

Из числа инфицированных за последние сутки 33 – медработники: 12 врачей, 11 медсестер и 10 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 744 пациента, в том числе 50 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1751 пациента врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны еще 512 госпитализированных ранее пациентов. Всего на данный момент выздоровели 41467 человек. Жертвами COVID-19 стали 1375 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу