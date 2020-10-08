Некоторые ставки подоходного налога должны быть увеличены до 12%. Данное положение содержится в проекте мер по налоговой и таможенной политике на 2021 год, предложенных Министерством финансов для публичных консультаций. В проекте отмечается, что система налогообложения доходов в Республике Молдова характеризуется фрагментационными налоговыми ставками (12%, 10%, 7%, 6%, 5% и т.д.), и требует продвижения мер по их униформизации, установив стандартную ставку в 12%, передает IPN.

Таким образом, налоговая ставка на сдачу в аренду физическим лицом другому физическому лицу может вырасти с 7% до 12%. Сдача в аренду физическим лицом юридическому лицу, за исключением сельскохозяйственных земель, будет облагаться налогом в 12%, согласно проекту, по сравнению с 10% как в настоящее время. На два процентных пункта предлагается увеличить и налоговую ставку в случае продажи товаров, с 10 до 12%.

В то же время, чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность национальной экономики, ставку налога на дивидендные доходы предлагается сохранить на уровне 6%, что составит 50% от стандартной доли в 12%. Кроме того, в 50% стандартной квоты должны облагаться налогом доходы физических лиц и закупки от продажи сельскохозяйственной продукции.

Согласно проекту, предлагается сохранить те же налоговые ставки для налогового режима экономических агентов - субъектов сектора малых и средних предприятий, налоговый режим, применяемый к независимой деятельности, а также налоговый режим, применяемый к резидентам IT-парков.