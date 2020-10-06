Немножко счастья в бумажном конверте

В одном из столичных домов на Рышкановке ремонтировали подъезд. Чинили основательно, сняв многоквартирные почтовые ящики, чтобы закрасить стены. И когда их снимали, на пол шлепнулись старые письма, невесть каким образом оказавшиеся за почтовыми ящиками. Письма строители, наверное, выбросили бы, если бы не жительница этого дома Ирина Орленко.

Она решила во что бы то ни стало найти адресатов, чтобы передать эти письма им, и через социальную сеть Facebook обратилась к интернет-аудитории: «Помогите. Возможно, для кого-то они очень важны...».

Привет из прошлого

Уже через час в соцсетях было более 40 репостов, через два - сотни. И множество комментариев. Владимир Василиу: «Самое печальное в этой истории, что ремонт не делали более 35 лет». Ирина Орленко: «Ремонт делали, а ящики только сейчас поменяли».

И еще несколько мнений: «Вот так работала у нас почта!», «А ведь горе-почтальона можно вычислить, нужно только обратиться в отдел кадров!».

И все же радетелей справедливости среди участников интернет-переписки оказалось не так много. Больше - романтиков. Фотографии этих писем будто что-то всколыхнули в людях, разбудив в них что-то давно дремавшее, что-то очень сокровенное и личное:

«Обалденные чувства испытываю сейчас, с моим скудным словарным запасом и не описать! Тепло... Спасибо вам!».

«Ой,аж мурашки по коже, я застала это время, когда такие письма были в ходу!».

«Сама писала и с трепетом читала полученные, сейчас не то...».

«Боже мой! Люди еще не так давно писали письма. Конверты... почтовая бумага или просто листок из тетради... С каким нетерпением мы ждали ответа... И кто-то ждал весточки от нас.».

«А у меня до сих пор хранятся письма людей, с кем я переписывалась. Рука выкинуть их не поднимается».

Ирина Орленко: «Я тоже их храню»…

Адресат нашелся

И вот наконец-то - голос из далекого прошлого: «Здравствуйте! Адресат первого письма нашёлся - это моя мама! Письмо это - от её старшей сестры, которой уже нет в живых. Я очень хочу его забрать. Пожалуйста, ответьте, как я могу это сделать».

Это откликнулась дочь адресата Елена Буценко.

В ответ Ирина Орленко пишет: «Очень рада, напишите мне в личку, пожалуйста. Вы - в Кишиневе?».

На этом дискуссия обрывается. Дальше идет личная переписка. Но читатели не унимаются, они просят в соцсетях Ирину Орленко рассказать, состоялась ли эта встреча и как она прошла.

"Молдавским ведомостям" тоже было интересно узнать продолжение этой необыкновенной истории. Наш корреспондент связалась с Ириной. А через нее и с Еленой Буценко, дочерью адресата. Елена оказалась интересным собеседником.

«Сама весть была как чудо»

- Как моя мама восприняла это письмо? Да сама весть для нее была как чудо, как счастье! – говорит Елена. - Когда я привезла его маме, мы не могли даже поверить, что такое бывает. Удивительная, конечно, вещь случилась! Что касается самого письма, то оно оказалось достаточно бытовым, так как обычно родственники переписываются».

В их семье было шесть сестер: «Помимо мамы моей еще пятеро, и вот как раз с тетей Юлей, которая жила во Львове, они очень часто и много переписывались. Тетя Юля всегда очень активная была. Так что, ничего эпохального в письме нет. Но сам факт, конечно, удивительный!».

Интересуюсь у Елены, как они, семья Буценко, все эти 35 лет жили, пока «законсервированная» информация в письме лежала за почтовым ящиком.

«Даже не 35, а 37 лет с момента неполучения этого письма прошло, - говорит она. - Тети Юли уже два года как нет с нами. Она была старше моей мамы. И с тех пор многое изменилось. Мне уже 46 лет, трое детей у меня. А на момент прихода этого письма, мы посчитали, мне было всего девять лет. То есть полжизни прошло, пока это письмо лежало за ящиком. За это время изменилось много чего, не считая того, что мама моя не поменяла адреса.

Почтальон ошибся: улица Федько, 59/1 - это был мамин дом. А 59/4 - был дом, куда почтальон принес письмо. Спасибо Ирине Орленко, что она такая чуткая оказалась и закинула письмо в соцсети!

Как мы жили все это время? Да как многие! 90-е, как и для всех горожан, были особо жесткие. Сложившаяся в стране ситуация была довольно чувствительной для всей нашей семьи. Нас двое детей было. С нами жили еще родители моего папы, и вот мы вшестером как-то выкарабкивались из этого кризиса, как могли, потому что мои друзья, живущие за городом, не так жестко восприняли этот кризис, как мы, столичные жители. Я как раз тогда заканчивала лицей и поступала в университет. Несмотря на трудности, я получила высшее образование, мой брат – нет, у него и не было такой цели».

Связь, соединившая два тысячелетия

Совпадение, конечно, но, может быть, не случайное: адресат – Любовь Петровна Буценко, мама Елены, весь свой трудовой стаж наработала в системе связи. Вот что рассказывает об этом ее дочь.

«Более сорока лет мама проработала в городской телефонной сети, сейчас это большой концерн «Молдтелеком». Весь трудовой стаж – а это более сорока лет - на одном и том же предприятии. Она знает всю историю становления городской телесети, та создавалась буквально на ее глазах. И могла бы рассказать, как реально работала тогда связь.

Приехала мама в Кишинев после окончания Львовского училища по распределению, и здесь проработала всю свою сознательную жизнь. Это единственное ее место работы».

Уже одно это вызывает уважение и интерес к личности Любови Петровны Буценко, о которой нам очень хочется нашим читателям рассказать, поскольку немного найдется в «Телекоме» людей, так много лет отдавших своему производству. И мы непременно это сделаем. Но только позже. Пока же приносим огромную благодарность ее дочери Елене за то, что она не осталась равнодушной к просьбам десятков посетителей соцсети, которые с волнением наблюдали за развитием событий.

После того, как пришло сообщение: «Я - дочь адресата первого письма!», прошло не так много времени, а события в соцсетях продолжали разворачиваться.

И вскоре также, через соцсети, нашелся и второй адресат, который в то время, когда не по адресу пришло второе письмо, еще пешком под стол ходил, то есть ходила, ведь ей в то время было всего три года. Письмо это – решение суда на взыскание с отца алиментов, которых ее мать так никогда и не увидела.

«В них правда»

Есть у поэта Афанасия Фета стихотворение «Старые письма». В них есть такие строки:

Давно забытые, под лёгким слоем пыли,

Черты заветные, вы вновь передо мной,

И в час душевных мук мгновенно воскресили

Всё, что давно-давно утрачено душой.

Это про бумажные письма, которые хранят тепло рук близких нам людей и их энергетику. Именно это взволновало читателей соцсетей.

«Ведь когда мы берем в руки письмо, - пишет Анна Ковалева, - мы чувствуем душу того,кто его написал, мы словно прикасаемся к ней. Согласитесь, именно какая -то магическая энергетика идет от письма. Радость, боль, счастье, тревога… Все это передается через письмо, через характерные, иногда еле заметные, изменения в почерке, порой об этом говорит уроненная на бумагу слезинка. От таких писем веет искренностью, в них правда».

А помните, раньше были авиаконверты? Их часто отправляли в надежде, что письмо быстрее дойдет. Но часто особой разницы не было. А вот телеграммы доходили быстро. Но были еще радиограммы. Ими обменивались с родными те, кто служил на кораблях. Была свидетелем такой переписки своей сестры с другом, который служил на флоте. Прогресс техники создал радиотелеграф, и строки любви, прежде, чем дойти до адресата, произносились по радиоэфиру. Каждое такое письмо-радиограмма были как торт на день рождения. И если таких «тортов» было много, представьте себе, как счастлив был человек.

Сегодня способов общения много. Но добавилось ли у людей счастья?

Спасибо Ирине Орленко

Редакция «Молдавских ведомостей» приносит особую благодарность Ирине Орленко, которая в соцсетях призналась: «Я тоже старые письма храню». Ведь если бы не это, не видать бы нам всем сегодня этой удивительной истории.

И все-таки есть что-то хорошее в нашей эпохе – это интернет. Ведь благодаря ему написанные в прошлом столетии письма попали в наш век и нашли своих адресатов!

Мария БУИНЧУК