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Экономика
Самый низкий урожай винограда за последние десять лет
06.10.2020

Урожай винограда в этом году будет самым скромным за последние десять лет, и составит приблизительно 150-200 тысяч тонн. В то же время данные, предоставленные виноделами, показывают, что имеющиеся запасы продукции винодельческих предприятий оцениваются на уровне прошлого года - около 18 млн дал, так что они могут покрыть спрос на местном и международном рынках.

В ответе для IPN Национальное бюро винограда и вина (НБВВ) уточняет, что урожай винограда пострадал из-за погодных условий последних двух-трёх лет.

В винодельческой отрасли, несмотря на пандемию, уровень экспорта удовлетворительный, хотя мировой рынок вина переживает спад примерно на 15-30%. За первые семь месяцев года экспорт вина потерял около 5,5 млн. литров (6,5%), а в денежном измерении - примерно 87 млн. леев (6,8%). Рынок бутилированных вин вырос на 5% в натуральном выражении и на скромные 0,2% в стоимости. Больше всего пострадал рынок разливных вин, на котором отмечено сокращение на 11% по объему и на 16% - в денежном выражении.

Специалисты НБВВ провели анализ в динамике созревания виноградных ягод за 2018-2020 годы. Что касается содержания сахара, то за все три проанализированных года в одну и ту же календарную дату результаты следующие: в 2018 году было зафиксировано очень высокое содержание сахара, а в 2019 и 2020 годах оно намного ниже. В последние годы наблюдается снижение титруемой кислотности и увеличение содержания сахара. Эти показатели являются результатом сильного водного стресса, который отмечается на большинстве виноградников страны.

Анализы специалистов также показывают, что в этом году виноградные гроздья меньше, ягоды расположены реже и они сократились в объеме примерно на 30-50%. В результате сильной засухи этого года, весенних заморозков и низких температур в 2020 году урожай винограда сократится на 20 - 80% по сравнению с 2019 годом.

Степень сокращения урожая будет очень разной и зависеть от географического и орографического положения виноградников, влажности почвы, её механической структуры, системы ухода за почвой, удобрений и др. Сокращение урожая будет отмечено больше в южных районах, где засуха более сильная, на участках виноградников с сортами чёрных ягод, со старыми кустами и на неправильно размещенных по рельефу участках.


 
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