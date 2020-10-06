Серджиу Попович, директор STISC: C усугублением пандемического кризиса возросла и доля пиратства

В интервью порталу ТРИБУНА директор государственного учреждения «Служба информационных технологий и кибербезопасности» (STISC), Серджиу Попович рассказал о послании и повестке кампании 2020 года, посвященной кибербезопасности, в целом о ситуации в этом секторе в Республике Молдова, о том насколько высоки киберриски, учитывая, что это год выборов, а также о других важных аспектах.

Т.: Г-н Попович, октябрь посвящен кибербезопасности на глобальном уровне, а Республика Молдова присоединяется к этой кампании каждый год. Каковы послание и повестка кампании 2020 года?

С.П.: Месяц кибербезопасности 2020 посвящен безопасному просмотру Интернета и направлен на достижение максимального уровня осведомленности о рисках, которым подвергаются граждане при доступе в Интернет.

В этом контексте Служба информационных технологий и кибербезопасности стремится продвигать передовой опыт и полезную информацию посредством социальных сетей, распространять полезную информацию, связанную с развитием кибербезопасности критических инфраструктур, путем организации конференций и вебинаров. STISC также намерена разработать руководства по кибербезопасности и информационные материалы, доступные для общественности, оказывать поддержку гражданам посредством объективной и своевременной информации о предупреждениях безопасности 2020 года, а также проводить серию онлайн-тренингов для учащихся начальных школ о безопасности в онлайн-среде.

Мы намерены содействовать распространению кибербезопасности среди граждан и, конечно же, изменить восприятие киберугроз, продвигая концепцию безопасности данных и информации посредством образования, обмена передовым опытом, видео-конференцсвязи и продвижения необходимых стратегий и мер для развития национальной инфраструктуры кибербезопасности.

Т.: Сможете ли вы реализовать всю повестку дня? Мы спрашиваем об этом, потому что мы находимся в пандемическом кризисе, когда социальное взаимодействие ограничено…

С.П.: Если до сих пор мы проводили мероприятия в физическом формате: круглые столы, семинары, тематические дискуссии по различным аспектам цифровой безопасности, что является частью наиболее важных европейских мероприятий в этой сфере, то в этом году мы обязаны перенести их в онлайн-среду, которая в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стала единственной безопасной и защищенной средой, в которой можно переориентировать свою деятельность и выполнять ее именно так, как планировалось в физическом формате.

Самое большое сожаление заключается в том, что мы не сможем приехать в школы и лицеи – как мы обычно делали, когда знакомили учащихся с темами, посвященными продвижению онлайн-безопасности и информационной безопасности, повышению осведомленности об онлайн-угрозах, а также презентовали способы решеня выявленных проблем в онлайн-пространстве. Вместе с тем, во все более цифровом мире с передовыми информационными технологиями мы продолжаем выполнять запланированные действия в режиме онлайн.

Т.: В целом, какова ситуация с кибербезопасностью в Молдове и в мире?

С.П.: Согласно данным, опубликованным компаниями-экспертами по безопасности, в мире ежедневно отправляются миллионы мошеннических электронных писем, что приводит к прекращению операционной деятельности учреждений, потере конфиденциальных данных, финансовым махинациям и т. д. В то же время, сегодня зарегистрировано более 100 000 доменов для веб-страниц, посвященных теме COVID-19. Многие из них были признаны вредоносными, а другие – подозрительными. Очевидно, что некоторые из этих доменов в настоящее время неактивны. Однако мы должны проявлять максимальную бдительность и готовность в отношении разнообразия и сложности попыток атак, которые имели место во время пандемии COVID-19, и предвидеть возможные виды мошенничества в онлайн-среде.

Сейчас, как никогда, существует необходимость информировать и предупреждать потребителей интернет-ресурса о возможных рисках в онлайн-среде и соответствующих мерах безопасности.

Кристина Пендя