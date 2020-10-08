Выбирай - не хочу: В бюллетенях на выборах президента Молдовы будут еще Киртоакэ и Цыку

Октавиан Цыку - кандидат на пост президента Молдовы. Можно сказать, подарок ЦИКа для Цыку. Но сегодня праздник еще на одной улице в Колонице - в бюллетень попадает и бывший мэр Кишинева Дорина Киртоакэ. Он теперь тоже официальный кандидат.

Киртоакэ выдвигается от политического движения (кто бы мог подумать!) Unirea. Из названия движения понятна вся программа этого потенциального президента. Киртоакэ может не проводить избирательную компанию, ведь Молдова, получается, не его страна.

Напоминаем, что 1 ноября страна будет выбирать себе президента из разношерстной компании. Кроме двух кандидатов, которые собираются покончить с Республикой Молдовой - Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ, - в бюллетене будет еще лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, лидер партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, кандидат от либерал-демократов Тудор Делиу, действующий президент Игорь Додон, кандидат от партии «Шор» депутат Виолетта Иванова, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Кстати, все, кроме действующего президента Молдовы Игоря Додона до необходимости избираться на этот пост, сильно обесценивали функции президента, и регулярно напоминали, что у нас парламентская республика. А тут прям борьбу развернули за президентство. В общем, все фыркали, а теперь все хотят быть, как Додон.