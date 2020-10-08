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Адвокат Игорь Попа заявил, что добивается включения Влада Плахотнюка и Влада Филата в "список Магницкого"
05.10.2020

Адвокат Игорь Попа заявил, что вместе с зарубежными коллегами добивается включения Влада Плахотнюка и Влада Филата в санкционный "список Магницкого".

Попа, заявивший, что был опосредованно коллегой самого Сергея Магницкого, заверил, что обладает необходимыми фактажем для того, чтобы поставить данный вопрос перед американской администрацией:

"Есть свидетели, что Плахотнюк давал команды прокурорам, чтобы дело Филата было решено так, как ему нужно".

Попа указал, что заявление Илана Шора на Филата с указанием актов коррупции было написано одним из прокуроров и отредактировано лично Плахотнюком, что  и продемонстрировал (написанное шариковой ручкой - записи якобы сделанные рукой самодержавного олигарха).

@Telegram GK


 
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