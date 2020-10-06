Налоговая служба за девять месяцев 2020 собрала 21,9 млрд леев

Это на 341 млн леев или на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчисления в государственный бюджет за 9 месяцев составили 12,3 млрд леев, что на 419,6 млн леев меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В местные бюджеты поступила сумма в размере 3 млрд леев, что на 147,5 млн леев (5,2%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчисления в бюджет государственного социального страхования за указанный период составили 10,3 млрд леев, что на 562,3 млн леев (или +5,8%) больше. В фондах обязательного медицинского аккумулировано 3,5 млрд леев, что на 51 млн леев (1,5%) больше, чем за тот же период 2019 года

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